Ivana Mrazova ha perso il suo adorato padre. Sui social la stessa modella ha dato il tragico annuncio della scomparsa del genitore.

Il papà di Ivana Mrazova è morto. La modella ha annunciato il suo lutto via social, postando una foto in cui è ritratta da bambina insieme al genitore. Nella didascalia ha scritto solamente: “Ciao papà, ti amo”. Al momento non sono note le cause della morte dell’uomo, ma in passato la stessa Mrazova aveva confessato di aver sofferto nel vedere il padre lottare contro un tumore. Sui social in tanti le hanno manifestato il loro supporto e la loro solidarietà.

Ivana Mrazova: è morto il padre

Ivana Mrazova ha affidato ad un post via social il suo dolore per la scomparsa del padre. La modella ha annunciato la morte del genitore con un tenero scatto della sua infanzia, ma per il momento non ha confessato quali sarebbero state le cause del decesso.

Intanto sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso a Ivana la loro solidarietà difronte a questo tragico lutto: il fidanzato Luca Onestini ha postato tra i commenti un emoticon a forma di cuore, mentre Raffaello Tonon ha scritto: “Amore condoglianze”.

La malattia del padre

In passato la stessa Ivana Mrazova aveva confessato a DiPiù che suo padre (nel 2005) sarebbe stato colpito da un tumore, e che a causa della difficile operazione sostenuta – per cercare di combattere la malattia – avrebbe perso l’uso delle braccia. La modella sarebbe stata terribilmente addolorata per la malattia del genitore, a cui era estremamente legata. In questo momento per lei terribilmente difficile è rimasto sempre al suo fianco il fidanzato Luca Onestini, con cui l’amore è sbocciato al Grande Fratello Vip.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/ivana_mrazova/?hl=it