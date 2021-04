Beppe Braida ha messo fine alla sua avventura in Honduras, mentre Belen ha festeggiato suo figlio Santiago: tutti i gossip del weekend!

Come un fulmine a ciel sereno Beppe Braida ha detto addio all’Isola dei Famosi a causa di problemi familiari: i suoi genitori sarebbero risultati positivi a Covid-19 e suo padre sarebbe stato ricoverato in ospedale. Intanto, a Londra, la famiglia Reale ha pianto il Principe Filippo (scomparso il 9 aprile) e sembra che – nonostante le polemiche – il Principe Harry farà ritorno in patria (senza la moglie Meghan) per dare l’ultimo saluto al nonno durante i funerali del 17 aprile.

Principe Harry

I gossip del weekend: l’addio di Beppe Braida

All’Isola dei Famosi i concorrenti sono rimasti sotto shock per l’improvviso e doloroso addio di Beppe Braida al programma: i suoi genitori sarebbero risultati positivi a Covid19 e suo padre è stato ricoverato in ospedale. Tra le lacrime Braida ha salutato i suoi compagni d’avventura e ha annunciato di doversi ritirare: “Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta, anche mia madre forse è positiva. Mi dispiace ma non posso restare con questa situazione”, ha affermato tra l’abbraccio commosso degli altri concorrenti.

Intanto a Londra si attende il ritorno del Principe Harry che, dopo l’addio ai titoli nobiliari e la controversa intervista da Oprah Winfrey, tornerà dai familiari per omaggiare dell’estremo saluto il nonno Filippo, scomparso a 99 anni. Sua moglie Meghan sembra sarà assente ai funerali a causa della sua gravidanza (il medico le avrebbe consigliato di non partire).

Il compleanno di Santiago e la confessione della Colombari

A casa Rodriguez intanto Belen e il resto della famiglia hanno festeggiato il piccolo Santiago, che ha spento le sue prime 8 candeline. Tra pochi mesi il bambino diventerà fratello maggiore della sorellina Luna Marie.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/belenrodriguezreal/?hl=it

A Il Messaggero Martina Colombari ha invece confessato le sue problematiche legate al lockdown per l’emergenza Coronavirus. L’attrice ha infatti rivelato di essersi rivolta ad uno psicologo insieme al marito, Billy Costacurta: “L’isolamento ci ha reso ancora meno lucidi. oi ci siamo fatti aiutare da una psicologa che si occupa di genitorialità. Lo dico serenamente: chiedere aiuto non è un atto di debolezza, ma di grande amore per i propri figli”, ha confessato.

