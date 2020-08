View this post on Instagram

NO Unboxing~Just a pretty📷 to share!😊 💙My bestie recently became a Cat Daddy, so I wanted to spoil his 2 new🐈🐈babies!💙 . . . . . . . . #tiffanyandco #tiffany #tiffanyblue #tiffanybag #tiffanybox #tiffanyboxes #tiffanygift #tiffanylove #tiffanylovers #tiffanyaddict #tiffanyco #tiffanyandcompany #rosebear #rosebears #foreverroses #teddyrosebear #teddyrose #whiteroses