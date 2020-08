Maxi borse classiche pensate per una giornata trascorsa fuori o per un breve weekend, prêt-à-porter a tracolla per giornate relax: ecco come scegliere la perfect bag.

D’estate le borse sono delle alleate irrinunciabili: grandi, piccole, quanto più le nostre vacanze siano diverse e variegate, abbiamo bisogno di una borsa che renda confortevole qualsiasi occasione, con uno sguardo attento anche al nostro look. Ecco perché una borsa da portare in valigia o comunque da inserire nel nostro guardaroba estivo non basta: abbiamo bisogno di diverse tipologie da sfoggiare all’occorrenza e avere sempre quella giusta che impreziosirà il nostro look.

Ragazza in street look

Borse estate 2020: le maxi bag per ogni occasione

Le maxi bag sono le borse ideali da portare in vacanza. Perfette per andare al mare, eleganti per una serata dal dress code ricercato o magari per una giornata da trascorrere in una location carina da turista per caso.

– In pelle pitonata, nera e grande quanto basta, Balenciaga pensa alla maxi bag estiva come una borsa che in vista di un weekend improvvisato può diventare anche una pratica valigia, nella quale portare pochi ricambi. Ma con la giusta classe, così da rendere la bag perfetta anche per una serata improvvisata.

– Le borse semplici, dal tessuto che rievoca il fatto a mano, sono tra le tendenze di quest’estate 2020: Coccinelle reinventa la tote bag, trasformandola in una perfetta borsa con la quale avventurarsi per una giornata immersa nella natura.

– E se la vostra è una vacanza on the road, dove le giornate si colorano con una toccata in spiaggia e una fuga tra le strade di una piccola città estiva, allora il caro vecchio zaino farà al caso vostro. Meglio se però a mò di sacca, pratico e comodo, per esempio alla marinara come quello proposto da Carpisa.

La borsetta da sera è la perfetta pretty prêt-à-porter

La borsetta d’estate si fa amare ancora di più: con il caldo la voglia di scegliere qualcosa di leggero si fa sentire anche nella scelta degli accessori da portare, scongiurando peso e sudore.

– Per Pinko la borsetta è il must-have indiscusso dell’estate, per giocare con gli abbinamenti e rendere i look serali accattivanti. Nessuna borsetta dalle forme particolari, la classica pochette più compatta e a scomparti interni diventa smart.

– Regina dell’estate, la Lady Dior in versione matte è certamente la borsetta che non conosce rivali in fatto di filosofia prêt-à-porter: per una passeggiata in città, per un aperitivo chic, per una serata estiva al lume di candela, è la casual ma elegante, smart and fresh.

– Giocosa, dal monogramma distintivo, l’ultima collezione di Louis Vuitton celebra l’estate nella sua fantasia e nel suo colore: nasce così la monogram della Crafty Collection, in maxi bag ma anche in versione mini rotonda. La borsa diventa così un dettaglio del look, pratico, ma che non passa inosservato.

Fonte foto di copertina:

https://www.dior.com/it_it/products/couture-M0565ILOI_M41G-borsa-media-lady-dior-pelle-di-vitello-cannage-grigio-metallizzato