Secondo i dati del Netcomm Focus Fashion & Beauty, sono più di 33 milioni le persone che acquistano online nei settori beauty e fashion.

Una diffusione legata anche a pagamenti digitali sempre più sicuri e semplici da conseguire. Scopriamo qualcosa di più.

La crescita dell’e-commerce fashion e beauty

Gli acquisti online, soltanto nel settore moda, interessano il 31% del totale su scala mondiale. La maggior parte vengono fatti da mobile: una modalità di cui è previsto un aumento quasi del 9% per il 2029.

Secondo quanto reso noto da Netcomm Focus Fashion & Beauty, l’online rappresenta il primo step del customer journey – nel 90% dei casi per la precisione – questo grazie anche a una convergenza dei canali fisici e digitali, che sta dando vita a un approccio omnichannel.

Prima di ogni vendita in Italia ci sarebbero tra i 5 e i 6 touchpoint. Inoltre, il 78% della crescita dell’online deriva dai negozi fisici. È questa relazione tra reale e virtuale che sta alla base della diffusione dell’e-commerce.

Cosa cercano oggi le consumatrici online?

L’e-commerce, nel mondo fashion & beauty, è molto più di un semplice canale di vendita, quanto piuttosto uno spazio di scoperta e relazione, persino confronto. Al contempo, dà modo al consumatore di vivere esperienze di acquisto veloci e personalizzate.

Pertanto, sia presso gli store online che nei negozi fisici, le donne hanno un ruolo determinante. Ma cosa cercano? I saldi degli ultimi anni raccontano di una moda low cost e al contempo esclusiva e dunque di un mix tra convenienza, accessibilità e novità di tendenza.

L’acquisto è preceduto da un’attenta fase informativa, sia che avvenga direttamente online che, attraverso l’online, si verifichi in presenza. A crescere è inoltre l’attenzione verso una moda sostenibile: una direzione che sempre più aziende portano avanti nella loro comunicazione digitale, sia grandi che piccole.

Apertura del pacco di scarpe ordinate online. – www.donnaglamour.it

Il ruolo dei pagamenti digitali nello shopping

I pagamenti digitali oggi sono sempre più sicuri e flessibili e danno modo ai consumatori di acquistare non solo più velocemente, ma in maniera più soddisfacente.

Stiamo assistendo a un passaggio epocale: le persone non si limitano a utilizzare la carta, considerano sempre più metodi smart, come quelli dei wallet digitali e di un fenomeno in forte ascesa quale il Buy Now Pay Later.

Il BNPL è una formula rateale di stampo moderno, che permette di acquistare subito e pagare poco alla volta, messa a disposizione da alcune realtà specializzate. Oggi grazie a soluzioni di pagamento a rate come HeyLight è possibile gestire i propri acquisti fashion e beauty in modo più leggero e flessibile, concedendosi qualcosa di più a cui, diversamente, magari si dovrebbe rinunciare oppure procrastinare.

Ed è proprio questa flessibilità a giocare un ruolo determinante nel mondo fashion & beauty, anche perché ben si inserisce in un approccio omnicanale, essendo attuabile sia in presenza che online.

I vantaggi dei pagamenti flessibili per fashion & beauty

E-commerce e digital payments sono fenomeni strettamente correlati. Lo confermano i dati inerenti il Buy Now Pay Later, che sta vivendo una crescita esponenziale proprio online.

Secondo quanto riportato da Experian, più del 70% del totale transato in BNPL è avvenuto online, confermando come questa modalità di pagamento si adatti perfettamente agli acquisti digitali.

I vantaggi per il mondo fashion & beauty risiedono soprattutto nella possibilità di dilazionare acquisti senza rinunciare alla qualità. Inoltre, i pagamenti a rate aprono l’accesso a brand e collezioni di fascia alta, particolarmente ambiti soprattutto dal pubblico femminile.

Shopping consapevole e gestione del budget

Ma non è tutto. I pagamenti flessibili odierni consentono di pianificare gli acquisti, vivendo con più leggerezza un’esperienza di acquisto di per sé piacevole come quella del settore fashion & beauty. Gli acquisti possono essere pianificati senza pesare subito sul portafoglio.

Infine, si assiste a un equilibrio tra desiderio di moda, sostenibilità e responsabilità economica, scegliendo di essere trendy, ma in maniera responsabile.