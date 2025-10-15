Dai quartieri di Milano fino a Padova, i protagonisti del famoso programma televisivo Cash or Trash aprono le porte dei loro spazi creativi, dove ogni oggetto racconta una storia e il tempo si trasforma in valore.

Dalla televisione alle vie più affascinanti d’Italia, i mercanti di Cash or Trash hanno trasformato la loro passione per l’antiquariato e il collezionismo in vere e proprie mete d’interesse culturale. I loro negozi custodiscono oggetti che raccontano epoche, mode e storie diverse, offrendo ai visitatori un viaggio tra design, memoria e autenticità. Ecco dove trovarli in Italia.

Negozi di Cash or Trash in Italia: le gallerie milanesi di Roberta Tagliavini e Federico Bellucci

Milano, capitale del design e dell’arte contemporanea, è anche il cuore pulsante dei negozi dei più noti mercanti di Cash or Trash.

Tra i nomi più famosi, c’è quello di Roberta Tagliavini, che con il suo storico negozio Robertaebasta ha contribuito a rendere il quartiere di Brera un punto di riferimento internazionale per gli appassionati di antiquariato e modernariato.

Le sue gallerie, curate in ogni dettaglio, custodiscono pezzi iconici del Novecento, mobili d’autore e oggetti dal fascino rétro.

Oltre alla sede milanese, Tagliavini ha portato il suo stile anche a Londra, confermando la vocazione internazionale del brand e la capacità di dialogare con un pubblico cosmopolita.

Un’altra tappa imperdibile per gli amanti del vintage è Magazzino 76, negozio di Federico Bellucci, situato in via Padova, a Milano.

In questo spazio, infatti, si respira un’atmosfera eclettica e ricca di suggestioni: lampade industriali, arredi di design, insegne d’epoca e complementi d’arredo unici raccontano la passione per il recupero e la reinterpretazione degli oggetti del passato. Bellucci ha costruito un vero e proprio laboratorio di stile, dove ogni pezzo è scelto per la capacità di evocare emozioni.

I punti vendita di Giovanni De Santis e Riccardo

Menzioniamo, in tale lista, anche il nome di Giovanni De Santis, volto noto del programma e proprietario di Antiquariando, in via Sangallo a Milano.

Il suo negozio è una finestra aperta sul mondo dell’antiquariato classico e dell’oggettistica d’epoca, dove la ricerca della qualità si unisce a una profonda conoscenza storica. De Santis seleziona con cura mobili, ceramiche, quadri e sculture, restituendo loro nuova vita.

C’è, poi, la realtà di Riccardo, che ha scelto Padova come base per il suo negozio di collezionismo e memorabilia sportivi. Qui si trovano cimeli, autografi e pezzi rari legati al mondo dello sport.