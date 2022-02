A breve le domande per il bonus mamma domani 2022 non saranno più disponibili, vediamo chi può ancora richiederlo.

Come probabilmente già saprete il 2022 è un anno di grandi cambiamenti per le misure dell’INPS a sostegno della famiglia. I bonus a sostegno delle nascite andranno, infatti, tutti a confluire in un’unica misura: l’assegno unico e universale per i figli a carico. Tuttavia ci sono dei casi in cui è ancora possibile fare richiesta per il bonus mamma domani, vediamo come.

Bonus mamma domani 2022: a chi spetta?

Il bonus mamma domani anche chiamato “premio alla nascita di 800 euro” è un contributo previsto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore. Con la Circolare n° 23 del 09-02-2022, l’INPS ha chiarito in quali casi è ancora possibile fare domanda per questo bonus, prima che venga introdotto l’assegno unico.

Donna incinta

Per i bambini nati fino al 28 febbraio 2022 sarà ancora possibile presentare la domanda per il bonus. Il secondo caso è quello in cui sia verificato l’evento “compimento del settimo mese di gravidanza” entro il 31 dicembre 2021. Inoltre le stesse domande potranno essere inviate in caso di adozione o affidamento che siano stati completati entro il 31 dicembre dello scorso anno. In aggiunta sarà anche possibile presentare la richiesta per il bonus bebè (assegno di natalità) in relazione a nascite, affidamenti e adozioni che abbiano come periodo di riferimento il 2021.

Come cambieranno le cose con l’assegno unico?

L’assegno unico e universale andrà ad accorpare tutte le precedenti misure, in particolare:

il premio alla nascita (bonus mamma domani)

l’assegno ai nuclei familiari (con almeno tre figli o con figli)

l’assegno ai nuclei familiari (con almeno tre figli o con figli) il bonus bebè (assegno di natalità)

le detrazioni per figli a carico.

La domanda può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori e si può direttamente richiedere attraverso il portale dell’INPS, attraverso i patronati o tramite il numero verde. Per le domande che verranno presentate nei mesi di gennaio e febbraio, l’assegno sarà corrisposto già a partire dal mese di marzo. In particolare, secondo quanto indicato sul sito dell’INPS, i pagamenti saranno effettuati nel periodo che va dal 15 al 21 marzo 2022.

Riproduzione riservata © 2022 - DG