Tutti i bonus in scadenza nel 2022: ecco gli incentivi e le agevolazioni che potrebbero sparire se il governo Meloni non sceglierà di rinnovarli.

Cambia il governo, cambiano i bonus? Con l’avvicinarsi della fine del 2022 sta per arrivare anche la scadenza di molti degli incentivi e delle agevolazioni con cui abbiamo avuto a che fare negli ultimi mesi. Mentre il taglio alle accise su carburanti, in scadenza il 18 novembre, è stato prorogato fino al 31 dicembre, sono molti i bonus su cui si discuterà in questi ultimi mesi dell’anno, in vista dell’avvio di un nuovo album duro ma di ripartenza. Andiamo a scoprire tutte le possibili novità in arrivo.

I bonus in scadenza nel 2022

L’obiettivo, chiarito dal presidente del Consiglio, è uno solo: lavorare per gli obiettivi comuni senza disperdere risorse in “bonus inutili”. Alcuni di quelli in scadenza nel 2022 difficilmente dunque troveranno un rinnovo nel prossimo anno, anche se non mancano alcuni che potrebbero continuare anche nel 2023. A partire dal bonus carburanti, rinnovato fino al 31 dicembre ma che potrebbe essere prolungato anche nei primi mesi del prossimo anno per affrontare la crisi energetica che sta attanagliando il Paese da mesi.

distributore benzina

Non sappiamo invece quale sarà il futuro del bonus trasporti, concretizzato in un credito da 60 euro per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili per il trasporto pubblico. Al momento si tratta di uno dei molti bonus in bilico.

Un bonus che sicuramente cambierà, anche se non dovrebbe essere cancellato, è invece il superbonus 110%, il più famoso tra quelli edilizi approvati negli ultimi anni. L’ipotesi al momento è che possa essere tagliato dal 110% al 90%, almeno per i condomini, mentre per i nuclei familiari potrebbe essere prorogato con una percentuale più bassa e con dei limiti di reddito. Una riduzione è già avvenuta per il bonus facciate, mentre il bonus mobili dovrebbe passare dal limite massimo di 10mila euro ai 5mila fino al 2024.

Altri incentivi e agevolazioni in scadenza

Proseguiamo in questa carrellata con il bonus tv e decoder, un credito per acquistare nuovi dispositivi in grado di ricevere i nuovi standard tecnici di trasmissione del digitale terrestre, il cui cambiamento definitivo si avrà il 20 dicembre. In teoria, questo dovrebbe scadere alla fine dell’anno, ma i fondi sono già esauriti, e non sappiamo se ne verranno destinati altri in queste ultime settimane dell’anno.

In scadenza l’incentivo per l’acquisto di una casa, che però potrebbe in qualche modo tornare, dal momento che il governo ha affermato di voler intervenire per aiutare e sostenere i giovani che vogliono comprare casa. Un discorso simile per i bonus rivolti alle famiglie, come quello “asilo nido” e quello “bebè“, rispettivamente un sostegno per le rette indirizzate al pagamento degli asili nido e un sostegno per le famiglie con un figlio nato, adottato o preso in affido nel 2021. Entrambe le agevolazioni sono in scadenza nel 2022, ma potrebbero tornare, sotto al tra forma, nei prossimi mesi, in quanto il governo ha dichiarato apertamente di voler offrire il proprio sostegno alle famiglie.

