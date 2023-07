Il bonus docenti si avvicina alla scadenza: gli insegnanti hanno ancora poco tempo per spendere i 500 euro della carta.

Gli insegnanti che non hanno ancora speso il bonus docenti hanno ancora poco tempo a disposizione per non vedersi sottrarre i 500 euro – o ciò che ne rimane – dalla carta. Vediamo qual è la data di scadenza e in quali attività si possono spendere i soldi.

Bonus docenti, la scadenza è fissata al 31 agosto: ecco come spenderlo

Il bonus docenti sta per scadere: gli insegnanti hanno tempo fino al 31 agosto per spenderlo. Dall’1 settembre, la cifra non consumata andrà persa. Queste tempistiche, però, riguardano la carta docente emessa per l’anno scolastico 2021/2022. I 500 euro possono essere spesi in tanti modi:

libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;

hardware e software (esclusi smartphone, fotocamere, videocamere, videoproiettori, memorie USB, stampanti e toner cartucce).

iscrizione a corsi di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, tenuti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca;

iscrizione a corsi di specialistica o a ciclo unico inerenti al profilo professionale, (post laurea o master);

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

biglietti di ingresso per musei, mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo;

iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.

I 500 euro del bonus docenti relativo all’anno scolastico 2021/2022, è bene ribadirlo, deve essere speso entro il 31 agosto 2023.

Carta del docente: occhio al blocco di settembre

Come già sottolineato, la scadenza del bonus docenti riguarda solo l’annualità 2021/2022. La carta docente dell’anno scolastico 2022/2023 può essere utilizzata anche da settembre in poi. Una precisazione è d’obbligo: come vuole la tradizione, le prime due settimane di settembre c’è l’aggiornamento tecnico del ministero che blocca momentaneamente la funzionalità del borsellino elettronico.

