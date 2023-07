Marco Mengoni ha dato il via al suo tour dell’estate 2023: vediamo la scaletta dei concerti e tutte le date italiane.

Prima di iniziare una tournée che lo porterà in giro per l’Europa, Marco Mengoni regalerà ai fan italiani un fantastico tour dell’estate 2023. L’artista di Ronciglione delizierà i fan con 25 canzoni, alcune appartenenti all’ultimo album Materia [Prisma]. Vediamo la scaletta dei concerti e le tappe.

Marco Mengoni, tour estate 2023: la scaletta dei concerti

Marco Mengoni è tornato a far sognare i suoi tantissimi fan con il tour dell’estate 2023. Si chiama Marco negli stadi e, come suggerisce il nome, si svolge nelle principali strutture sportive italiane. La data zero dell’artista di Ronciglione è stata quella di sabato 17 giugno, presso lo Stadio Comunale di Bibione, in provincia di Venezia, mentre la tappa finale sarà quella del 15 luglio al Circo Massimo di Roma. Di seguito, la scaletta dei concerti:

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Luce

Proteggiti da me

Parole in circolo

Due nuvole

L’essenziale

Pazza musica

Due vite

Fiori d’orgoglio

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Proibito

Buona vita

Con il tour dell’estate 2023, Marco Mengoni porta in scena alcune canzoni del nuovo album, Materia [Prisma], e alcuni dei successi più famosi di sempre. Venticinque brani da pelle d’oca, che i fan hanno amato fin dal primo ascolto.

Le date del tour estivo 2023

Al termine del tour dell’estate 2023, Marco Mengoni darà il via ad una tournée che lo porterà in giro per l’Europa. Di seguito, tutte le date italiane:

17 giugno 2023: Stadio Comunale di Bibione;

20 giugno 2023: Stadio Euganeo di Padova;

24 giugno 2023 Stadio Arechi di Salerno;

28 giugno 2023: Arena della Vittoria – Bari;

1 luglio 2023: Stadio Dall’Ara di Bologna;

5 luglio 2023: Stadio Olimpico Grande Torino

8 luglio 2023: Stadio San Siro – Milano;

15 luglio 2023: Circo Massimo – Roma.

