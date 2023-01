Anche quest’anno è stato erogato il bonus 18app per la cultura. Scopriamo a chi spetta e come ottenerlo.

Il bonus cultura 2023 è destinato a tutti i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2022 e che, quindi, sono nati nel 2004. Si tratta di un’agevolazione che consente di acquistare diversi prodotti per un importo pari a 500 euro. Ovviamente, come il nome stesso suggerisce, il bonus sarà valido solo per acquisti inerenti alla cultura. Scopriamo quindi cosa è possibile ottenere e come ricevere il bonus.

Bonus 18 app da 500 euro: a chi è destinati e come ottenerlo

Come già accennato, il bonus cultura, così come lo conosciamo, sarà erogato per l’ultimo anno. Dal prossimo, infatti, sarà separato in due agevolazioni diverse.

Restando in tema per quello del 2023, esso è destinato a tutti i giovani che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2022 e che, di conseguenza, sono nati nel 2004.

Per ottenerlo, si ha tempo da oggi 31 Gennaio 2023 e fino e non oltre al 31 Ottobre 2023. L’unico modo per registrarsi è inoltre quello di accedere al sito ufficiale di 18App ed inserire le proprie credenziali Spid o tramite carta d’identità elettronica. Fatto ciò si dovranno confermare i propri dati al fine di ricevere un’email di avvenuta registrazione. A quel punto sarà visibile il bonus di 500 euro da spendere nei prodotti consentiti.

Cosa è possibile acquistare con il bonus cultura

Trattandosi di un bonus destinato alla cultura, sarà possibile spendere i 500 euro erogati solo su determinati prodotti. Tra questi ci sono i libri, la musica, gli abbonamenti ai quotidiani o ai giornali digitali, i corsi di teatro, di lingua o di musica e tutto ciò che concerne ad un arricchimento di tipo culturale.

Non sarà possibile comprare più di un numero per ogni tipo di prodotto (come ad esempio due libri uguali). E, anche se al loro interno è possibile trovare documentari, non sono previsti gli abbonamenti alle varie piattaforme come Netflix o Amazon Prime.

Una volta ottenuto il bonus si potranno quindi effettuare gli acquisti previsti e tutto restando sempre in tema cultura, approfittando di tutto ciò che è possibile trovare sul mercato ma, ovviamente, anche online.

