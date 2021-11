Durante un’intervista Paola Ferrari si è sbottonata sulla sua collega Diletta Leotta dichiarando che la sua storia con l’attore turco è falsa.

In occasione di un’intervista rilasciata a Un giorno da Pecora su Rai Radio 1, Paola Ferrari torna a parlare della sua collega Diletta Leotta. La giornalista lancia una bomba dichiarando che tra la presentatrice di Dazn e Can Yaman la relazione non c’è mai stata e che lei è già fidanzata.

Le parole di Paola Ferrari smascherano Diletta Leotta?

“Col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più”, così Paola Ferrari sostiene che Diletta Leotta e Can Yaman non siano mai stati insieme. La giornalista sembra dare conferma alle tante voci che sono circolate fin dalla nascita della relazione tra la conduttrice e l’attore turco. Si è infatti sempre vociferato che la loro relazione fosse in realtà una farsa, una trovata pubblicitaria per accrescere la loro popolarità. Paola però non rivela l’identità di questo presunto attuale fidanzato della Leotta ma lascia un indizio: “Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport”. A quanto pare non si tratterebbe di un modello ma di un esponente vicino al mondo del calcio? Attualmente si ha solo la parola della giornalista e nessuna conferma da parte della diretta interessata.