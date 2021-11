Ecco le location di Bohemian Rhapsody, il film su Freddie Mercury e sui Queen vincitore di quattro Premi Oscar.

Bohemian Rhapsody è stato uno dei film evento del 2018, capace di vincere ben quattro Premi Oscar (Miglior sonoro, al Miglior montaggio sonoro, Miglior montaggio e Miglior attore, andato a Rami Malek) e di conquistare anche il grande pubblico. Diretto da Bryan Singer, la pellicola ripercorre la storia dei Queen e del suo indimenticabile e indimenticata leader: Freddie Mercury. E a proposito di Bohemian Rhapsody, vediamo ora quali sono le location del film.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Bohemian Rhapsody: le location del film

Bryan Singer ha girato il suo Bohemian Rhapsody principalmente a Londra, città dove i Queen sono nati. Ovviamente nel film non può mancare The Garden Lodge, la storica casa di Freddie Mercury a Kensington. Le riprese degli esterni sono state realizzata a Subirton, in Ashcomb Avenue. Le riprese del retro sono invece state effettuate nel parcheggio Shere House.

Freddie Mercury

Alcune scene sono state girate anche nella casa di Glastone Avenue 22 dove, negli anni ’70, il futuro leader dei Queen viveva insieme alla propria famiglia. Le scene dell’infanzia a Zanzibar di Freddie Mercury, dello studio di Capital Radio, dell’hotel di Rio de Janeiro e della casa di campagna dove i Queen hanno composto la loro Bohemian Rhapsody sono state invece effettuate ai Gillette Building Studio di Londra.

Tra le location di Londra di Bohemian Rhapsody ci son anche il Vecchio Municipio di Bromley, la Old Town Hall di Haringey e un negozio di scarpe a Redcross Way, che nella pellicola viene trasformato in un negozio di dischi di Amsterdam dove Freddie Mercury scopre che il suo album da solista non sta avendo successo.

Londra non è stata l’unica città dove è stato girato Bohemian Rahpsody: alcune scene sono state girate anche negli Stati Uniti, a New York, e in Germania, a Monaco di Baviera.

Riproduzione riservata © 2021 - DG