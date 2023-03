Ecco le canzoni di Bohemian Rhapsody: la colonna sonora del film che racconta la storia di Freddie Mercury e dei Queen.

Nel 2018 è uscito nelle sale cinematografiche Bohemian Rhapsody, il film diretto da Bryan Singer racconta la storia dei Queen e del suo leader, Freddie Mercury. La pellicola è stata un vero e proprio successo e ha vinto anche quattro Premi Oscar (tra cui quello per il Miglior attore protagonista andato a Rami Malek). Vediamo ora quali sono le canzoni della colonna sonora di Bohemian Rhapsody.

Le canzoni di Bohemian Rhapsody: la colonna sonora del film

Ecco quali sono tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di Bohemian Rhapsody:

Freddie Mercury

20th Century Fox Fanfare (arrangiamento di Brian May) – 0:25 (Alfred Newman) – inedito

Somebody to Love – 4:56 (Freddie Mercury)

Doing All Right… Revisited (registrazione degli Smile) – 3:17 (Brian May, Tim Staffell) – inedito

Keep Yourself Alive (Live at the Rainbow) – 3:56 (Brian May)

Killer Queen – 2:59 (Freddie Mercury)

Fat Bottomed Girls (Live in Paris) – 4:38 (Brian May) – inedito

Bohemian Rhapsody – 5:55 (Freddie Mercury)

Now I’m Here (Live at Hammersmith Odeon) – 4:26 (Brian May)

Crazy Little Thing Called Love – 2:43 (Freddie Mercury)

Love of My Life (Rock in Rio) – 4:29 (Freddie Mercury) – inedito

We Will Rock You (Movie Mix) – 2:09 (Brian May) – inedito

Another One Bites the Dust – 3:35 (John Deacon)

I Want to Break Free – 3:43 (John Deacon)

Under Pressure – 4:04 (Queen, David Bowie)

Who Wants to Live Forever – 5:15 (Brian May)

Bohemian Rhapsody (Live Aid) – 2:28 (Freddie Mercury) – inedito

Radio Ga Ga (Live Aid) – 4:06 (Roger Taylor) – inedito

Ay-Oh (Live Aid) – 0:41 (Freddie Mercury) – inedito

Hammer to Fall (Live Aid) – 4:04 (Brian May) – inedito

We Are the Champions (Live Aid) – 3:57 (Freddie Mercury) – inedito

Don’t Stop Me Now… Revisited – 3:38 (Freddie Mercury) – inedito

The Show Must Go On – 4:32 (Queen)

