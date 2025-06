Addio a Bobby Sherman, cantante e attore idolo dei teen anni ’70, morto a 81 anni dopo una lunga malattia.

Si è spento martedì 24 giugno, a 81 anni, Bobby Sherman, cantante e attore amato dalle teenager a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. L’artista è morto a causa di un tumore al rene al quarto stadio, dopo aver trascorso gli ultimi giorni accanto alla moglie Brigette Poublon, che ha condiviso la dolorosa notizia sui social.

Bobby Sherman: una carriera tra musica e tv

Nato nel 1943 a Santa Monica, Bobby Sherman divenne noto nel 1968 grazie alla serie tv Arrivano le spose, dove interpretava Jeremy Bolt. Da lì, la sua carriera esplose: tra il 1969 e il 1970 portò in classifica quattro successi entrati nella top ten di Billboard, come Little Woman, La La La (If I Had You), Easy Come, Easy Go e Julie, Do Ya Love Me, e ottenne tre dischi d’oro.

Oltre alla musica, partecipò a molte serie tv cult, tra cui I Monkees, La signora in giallo, La famiglia Partridge, Mod Squad e Squadra emergenza. Al cinema, recitò in He Is My Brother e Flippaut!.

La notizia della scomparsa del cantante e attore condivisa dalla moglie ha sconvolto i fan che hanno lasciato messaggi di cordoglio alla famiglia.

L’uomo e l’impegno per gli altri

Dopo aver lasciato la musica a metà anni Settanta, Bobby Sherman scelse di dedicarsi agli altri come soccorritore e istruttore presso la Polizia di Los Angeles, salvando vite e trasmettendo competenze di primo soccorso.

Nell’annunciare la scomparsa, la moglie lo ha ricordato come un uomo coraggioso e gentile, dal cuore immenso e dal senso dell’umorismo immutato fino alla fine. “Bobby è rimasto forte e generoso, accanto a me e ai suoi fan, fino all’ultimo respiro” si legge nel commovente post.