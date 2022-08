L’effetto nostalgia si respira anche in spiaggia, con il ritorno dei bikini a vita alta che slanciano e coccolano la silhouette

La vita bassa è tornata prepotentemente nel nostro guardaroba ma nell’universo beachwear in verità non se n’è mai andata: laccetti, incroci, anelli ai fianchi e vestibilità essenziale lo slip a vita bassa si difende bene anche quest’anno, ma è innegabile che nelle nuove collezioni debba fare i conti con i modelli a vita alta. Così come da diverso tempo amiamo i jeans mom fit e i culotte a vita alta, allo stesso modo gli slip a vita alta si rivelano essere i più comodi e desiderati di quest’estate 2022, nel quale la moda ama tuffarsi a piccole dosi nelle estati degli anni trascorsi.

Bikini a vita alta, il costume che slancia la silhouette: a chi sta bene

Perché gradualmente questi modelli dal sapore vintage hanno iniziato a conquistare ed invadere le collezioni beachwear? C’è sicuramente un desiderio di tornare a respirare la leggerezza delle estati anni ’50 e quindi riscoprirne anche le linee e il design, che vengono aggiornate secondo le attuali tendenze: ecco che c’è quindi una doppia scelta, da un lato lo slip comodo e confortevole a vita alta come quello che indossavano sulle spiagge le dive come Sofia Loren, Brigitte Bardot, Ingrid Bergman e dall’altra invece una versione più sexy e sgambata dal taglio brasiliano.

Un altro dei motivi per cui questi costumi da bagno sono particolarmente amati è perché oltre ad essere confortevoli e avvolgenti, slanciano anche la silhouette e quindi stanno bene davvero a tutte. Ad amarli ancora di più saranno proprio le petit, che anche in spiaggia potranno contare su un capo che valorizzi le forme e al contempo slanci la figura in altezza. Inoltre con la tendenza underwear che impazza questi slip a vita alta possono essere anche una valida alternativa ai classici slip da mostrare

Tezenis, Calzedonia, Amazon, i modelli low cost

Se avete voglia di non perdere la tendenza del momento, siete indecise sui modelli da acquistare e magari è la prima volta che puntate su un modello del genere, potete iniziare scegliendo un modello low cost. Tezenis ad esempio punta sui modelli particolarmente sgambati, dalla texture minimal ma dai colori super trendy come il lilla: se lo hai amato tra i tuoi capi must have di stagione, lo amerai anche in spiaggia!

Tra i modelli più trendy e originali, lo slip a vita alta impreziosito da anello è uno dei più seducenti della nuova collezione Calzedonia: disponibili in nero o celeste, il modello Abu Dhabi si può indossare con bretelle o a fascia ed è attualmente scontato. E per chi vuole davvero fare un tuffo nei modelli retrò, con slip alto classico e reggiseno a fascia, con qualche dettaglio trendy, modelli floreali e con fantasie paisley o a pois sono disponibili su Amazon.

