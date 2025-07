Bianca Balti dedica un dolce messaggio al compagno Alessandro Cutrera dopo un anno d’amore e di lotta. Le parole della modella.

Bianca Balti, top model lodigiana tra le più amate in Italia e all’estero, ha condiviso sui social un momento molto intimo e significativo: la celebrazione del suo primo anniversario con il compagno Alessandro Cutrera. Con una romantica foto al mare, accompagnata dalla semplice ma potente frase “Un anno di noi“, Bianca ha voluto rendere omaggio a un legame che ha segnato profondamente la sua vita, soprattutto in un periodo complesso. Ma scopriamo i dettagli di come hanno festeggiato il loro primo anno d’amore.

Bianca Balti e Alessandro Cutrera: un amore nato nel dolore

L’incontro con Cutrera, pilota automobilistico impegnato nel Campionato Ferrari Challenge, è avvenuto in un momento in cui Bianca Balti aveva deciso di chiudere le porte all’amore.

Provata da delusioni sentimentali e da un’esperienza durissima come la diagnosi di tumore ovarico al terzo stadio, la modella aveva scelto di concentrarsi su se stessa e sulla sua guarigione.

Nonostante questo, Alessandro Cutrera ha saputo rispettare i suoi tempi, dimostrando costanza e presenza. Il loro amore è sbocciato lentamente ma con forza, diventando una roccia anche nei momenti più duri della malattia.

Nel corso del loro primo anno d’amore Bianca Balti ha condiviso con i fan i momenti più felici insieme al compagno.

Bianca Balti oggi: forza, amore e speranza

A 41 anni, Bianca Balti si mostra oggi più consapevole, serena e profondamente riconoscente per ciò che ha costruito, nonostante le avversità. Il sostegno di Alessandro è stato fondamentale durante la sua battaglia contro il tumore, e la sua presenza le ha regalato nuova fiducia nella vita e nei sentimenti.

La dedica social della modella ha commosso i fan e conferma ancora una volta quanto Bianca Balti sia amata non solo per la sua bellezza e carriera, ma anche per la sua autenticità e forza.