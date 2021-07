Bella Kidman Cruise è la prima figlia di Nicole Kidman e Tom Cruise e sui social ha postato le sue prime stories in occasione della semifinale degli Europei.

Bella Kidman Cruise, primogenita di Nicole Kidman e Tom Cruise, ha postato sui social le sue prime stories in occasione della partita tra Inghilterra e Danimarca per Euro 2020. “La mia faccia durante i tempi supplementari… incrociamo le dita”, ha scritto la ragazza nella didascalia alle immagini. Lontana dal mondo dei riflettori, Bella vive a Londra insieme al marito e sui social ha sempre pubblicato solo alcune delle sue opere d’arte. L’artista 28enne dopo la separazione dei genitori ha aderito come suo padre a Scientology.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/bellakidmancruise/

Bella Kidman Cruise: la vita privata

Bella Cruise è la figlia 28enne dei due divi di Hollywood Nicole Kidman e Tom Cruise. Nata nel 1992 è stata adottata dai due attori quando era ancora molto piccola (i due si sono sposati nel 1990) e dopo il loro divorzio si è trasferita dal padre, dove è rimasta fino alle sue nozze con Max Parker (nel 2015). Come suo padre Tom Cruise anche Bella ha aderito a Scientology. Sulla questione in passato è intervenuta sua madre Nicole Kidman, che a tal proposito ha confessato a Vanity Fair:

“So che darei al 150% la mia vita per i miei figli, che ora sono adulti e capaci di prendere le loro decisioni. Hanno fatto la scelta di aderire a Scientology e, come madre, il mio compito è quello di amarli. Io voglio essere davvero un esempio di tolleranza. E voglio dimostrare che non importa quello che tuo figlio fa. Importa che sappia di essere amato e che tu per lui ci sarai sempre”.

Il fratello e Scientology

Anche il fratello di Bella, Conor, ha aderito alla chiesa di Scientology. Il ragazzo vive a Clearwater in Florida ed è sposato dal 2019 con Silvia Zanchi. Nicole Kidman e Tom Cruise hanno sempre protetto la loro privacy ma sembra che non siano riusciti a mantenere con i due figli un buon rapporto (nessuno dei due sarebbe stato infatti presente alle loro nozze).

