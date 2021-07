Amanda Lear ha ripercorso il dolore provato quando morì suo marito Alain-Philippe Malagnac a causa di un incidendo divampato nella loro villa.

Il 2000 è stato un anno tragico per Amanda Lear, che la notte del 16 dicembre ha perso suo marito Alain-Philippe Malagnac (con cui era convolata a nozze nel 1979). L’uomo rimase intrappolato in un incendio divampato nella loro villa in Provenza e purtroppo non riuscì a salvarsi. Nonostante in seguito abbia avuto altre importanti e durature storie d’amore, Amanda Lear lo ha sempre considerato il suo unico grande amore:

“Spesso mi chiedo se parlo di lui come grande amore per via della sua morte improvvisa. Se non fosse morto, magari, oggi avremmo divorziato. Al mio analista ho chiesto per anni quando sarei riuscita a voltare pagina. Lui mi rispondeva sempre: ‘Mai’. I lutti si metabolizzano col tempo. Vanno vissuti. La rabbia si trasforma in disperazione per diventare, dopo un bel po’, accettazione”, ha dichiarato a Chi.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

AMANDA LEAR

Amanda Lear: la morte del marito

Amanda Lear ha confessato di non aver mai del tutto superato il lutto per la tragica scomparsa di suo marito Alain-Philippe Malagnac, scomparso nel 2000 in un incendio divampato nella loro villa in Provenza. L’anno successivo la cantante gli dedicò il suo album Heart, e in seguito lei stessa ha ammesso di non aver dimenticato quello che ha considerato il suo grande amore.

La cantante ha anche confessato che la tragedia la spinse persino a tentare il suicidio. “Quando ho saputo ho pensato di ammazzarmi, ma non sarebbe stato giusto… Quindi mi sono fatta coraggio e mi sono rifatta una vita…”, ha dichiarato a Chi.

Le storie sentimentali

Oltre al compianto marito, Amanda Lear ha avuto numerose e chiacchierate storie sentimentali: in passatoha avuto una liaison con il cantante David Bowie e una con il pittore Salvador Dalì. In seguito è stata legata per moltissimi anni al modello Manuel Casella e all’attore Anthony Hornez (di 40 anni più giovane di lei).