Una nuova foto mostra Zendaya e Tom Holland mentre si baciano in macchina. I due attori sono una coppia anche fuori dal set?

I co-protagonisti di Spider-Man: Homecoming, Zendaya e Tom Holland hanno consolidato la loro storia d’amore fuori dallo schermo con un bacio appassionato. La coppia è stata fotografata a Los Angeles, a Silver Lake, fuori dalla casa della madre della ragazza, a bordo dell’auto sportiva di Tom Holland. La loro chimica sul set già da tempo aveva messo in giro rumor sull’esistenza di una possibile relazione tra i due ma niente era stato confermato.

Galeotto fu il set di Spider-Man

Dopo aver ottenuto i loro ruoli da protagonisti in Spider-Man: Homecoming nel 2017, in cui Tom Holland interpretava Peter Parker e Zendaya la sua compagna di classe Michelle, diversi rumors si erano diffusi circa una relazione tra i due. Secondo le indiscrezioni già in quel periodo avevano iniziato a uscire insieme.

Nella foto diffusa nelle ultime ore si può vedere l’attore che si avvicina al viso di Zendaya e la bacia. Ad un certo punto, la coppia è stata vista sorridere mentre si trova all’interno dell’auto. Holland poi fissa Zendaya con amore e le accarezza il mento. Di seguito le foto in questione condivise su Twitter:

Finalmente la mia ship si è avverata

La loro storia

I due attori si sono conosciuti nel lontano 2016 ma tra i due c’era solo un’amicizia e tanta complicità. Tom Holland infatti usciva con Olivia Bolton anche se fonti anonime hanno fatto sapere a The Sun nell’aprile 2020 che si erano già lasciati e volevano solo “essere amici”. Zendaya invece ha avuto una storia con il suo compagno di cast di Euphoria, Jacob Elordi tra agosto 2019 e marzo 2020, ma anche la loro storia sembra essersi conclusa.

Adesso con un terzo film di Spider-Man, in uscita nei cinema entro la fine dell’anno, il tempismo sembra aver funzionato bene per la coppia. Solo il tempo ci dirà come si evolverà la loro storia ma le premesse sembrano promettere bene.