Barbara D’Urso ha rivelato via social di aver officiato il matrimonio di due suoi grandi amici, Annalia e Filippo.

Barbara D’Urso ha postato alcune foto del matrimonio di due suoi cari amici, Annalia e Filippo, di cui lei stessa ha celebrato le nozze. Per l’occasione la conduttrice ha indossato la fascia tricolore tipica dell’ufficiante di stato civile e a seguire, in un commosso post via social, ha scritto: “Annalia e Filippo hanno voluto saldare con un legame ancora più stretto la loro meravigliosa coppia. Mi emoziona pensare che da oggi siano marito e moglie e io ero lì, insieme a loro, come tante volte ci siamo trovati, per festeggiare uno dei giorni più belli della loro vita”.

Barbara D’Urso: le nozze dei due amici

Felice ed orgogliosa Barbara D’Urso ha rivelato via social di aver officiato le nozze di due suoi storici e grandi amici. Da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, la conduttrice ha scritto un lungo post dedicato alle loro nozze affermando di ritenere Annalia e Filippo “parte della ristrettissima cerchia di persone che considero Amiche.” Per l’occasione la conduttrice ha indossato l’immancabile fascia tricolore e un tailleur di colore bianco con dettagli neri.

Le polemiche

Nei giorni scorsi Barbara D’Urso è finita nell’occhio del ciclone per aver scritto un post sulla morte di Raffaella Carrà. In tanti tra gli utenti sui social hanno criticato e insultato la conduttrice per il messaggio, in cui aveva scritto:

“Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa”. Nonostante le polemiche al suo messaggio, Barbara D’Urso ha preferito non replicare e a seguire, sempre in merito alla scomparsa della celebre collega, ha scritto: “È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Nessuno sapeva della sua malattia, non voleva intristire chi l’ha sempre amata… La sua energia mi travolgeva… Ma lei non è andata via. Ci sarà sempre ogni volta che sentiremo e canteremo una sua canzone”.