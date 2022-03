Dopo la puntata de Le Iene di ieri sera, Belen Rodriguez torna a casa e continua a far parlare di sé, grazie a un video mezzo buio dove però si intravede una figura maschile accanto a lei.

Il video sta girando ovunque sul web e fa parlare tantissimo i milioni di utenti che seguono lei e Stefano De Martino, perché sembra proprio che il protagonista maschile delle Instagram Stories della conduttrice sia proprio lui.

La Rodriguez condivide la breve clip sul social a notte fonda, proprio una volta tornata a casa dopo la conduzione in diretta de Le Iene su Italia 1. Belen è felice e sorridente in primo piano, poi mostra chi è al suo fianco e fa il segno di Vitoria con le dita.

La showgirl argentina si diverte a stuzzicare i fan, o forse non vuole dire apertamente di essere tornata con De Martino, visto che lui al momento ha sempre negato l’evidenza, nonostante numerose foto che li hanno ritratti insieme in questi mesi.

