La modella argentina Cecilia Rodriguez aveva già fatto parlare di sé ieri quando è sparita dai social, ma ora è rimasta anche vittima di un brutto scherzo, che l’ha portata a prendere a schiaffi Ignazio Moser, suo fidanzato.

Ieri, durante la puntata de Le Iene, è andato in onda un brutto scherzo fatto a Cecilia, organizzato dalla redazione dopo che l’influencer aveva minacciato i suoi follower di scomparire per sempre dai social. Il suo sfogo ha scatenato Le Iene, che hanno pensato di organizzare la cosa, con la complicità di Ignazio Moser.

Ecco cosa è successo: la ragazza e il compagno vanno a cena in un ristorante a Milano. Mentre sono tranquilli seduti al loro tavolo, prima la cameriera, poi il pizzaiolo, poi un fan sfegatato si avvicinano, ma tutti vogliono parlare solo con Moser. A fare esplodere la modella è stato però l’arrivo di una ragazza al loro tavolo. La donna ha fatto intendere di conoscere bene Moser e di averlo visto in un locale, dove si sarebbero scambiati addirittura i cellulari.

Lui ha negato di fronte allo sguardo attonito della fidanzata, ma alla prova dello squillo del cellulare la Rodriguez ha perso la calma. La donna poi ha confessato di aver baciato Moser, al che Cecilia è impazzita: “Allontanati o ti tiro una pizza davanti a tutti. Non mi toccare, allontanati! Allontanati o chiamo la polizia. Polizia!!! Mi vuoi abbracciare? Mi prendi per il culo?!”

La sorella di Belen ha cominciato a prendere a schiaffi e borsettate il compagno, finché la iena Stefano Corti non è intervenuto per fermare tutto.

