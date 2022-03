La duchessa di Cambridge è apparsa in pubblico sostenendo l’Ucraina, anche nel look scelto per visitare il Centro culturale ucraino di Londra.

Il duca e la duchessa di Cambridge sono usciti da Kensington Palace per dare sostegno alla comunità ucraina a Londra. Kate Middleton ha deciso di indossare i colori dell’Ucraina, con un maglione blu e una spilla dedicata alla causa.

Kate ha indossato un maglione di cashmere di Alexander McQueen nella stessa tonalità della bandiera ucraina, al quale ha aggiunto una spilla con un cuore bianco a sostegno di tutto il popolo ucraino in guerra.

Lei e il marito, il Principe William hanno visitato il Centro culturale ucraino di Londra, portando un regalo speciale per i volontari: brownies fatti in casa e barrette di cereali, come mostrato in una foto twittata dalla giornalista del Daily Mail Rebecca English.

William and Kate also offered assistance from their charitable foundation for children and young people suffering mental health problems and trauma from the war. pic.twitter.com/OCrYfvZxdS — Rebecca English (@RE_DailyMail) March 9, 2022

The Duke and Duchess of Cambridge pledged support for Ukraine today and described how their children have been affected by the crisis

William said: ‘Ours have been coming home asking all about it. They are obviously talking about it with their friends at school’ #ukraine #royal pic.twitter.com/k9F35XKPEB — Rebecca English (@RE_DailyMail) March 9, 2022

Il futuro re e regina consorte hanno aiutato a confezionare donazioni e hanno parlato con i volontari del loro lavoro al centro, imparando come i cittadini britannici possono aiutare il popolo ucraino, sia in Europa che nel Regno Unito.

La coppia ha poi pubblicato il video della loro visita sui social media ufficiali: “Nelle ultime due settimane, le comunità e le organizzazioni qui nel Regno Unito si sono unite per fornire un supporto vitale agli ucraini qui in Gran Bretagna e in tutta Europa. Il Centro culturale ucraino a Londra è diventato uno dei tanti centri che organizzano donazioni, aiuti materiali e sostegno agli ucraini che vivono localmente. Il lavoro svolto dai volontari qui per garantire che l’aiuto arrivi dove è più necessario è stimolante.”

