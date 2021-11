Occhi puntati sulla relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, in crisi da un po’ di tempo. Pare che la showgirl abbia fatto un piccolo gesto verso di lui, segnale di ripresa?

Da settimane si parla di una crisi tra Belen Rordriguez e il suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese, con il quale ha intrapreso da quasi un anno una storia, da cui è nata anche la piccola Luna Marì. La showgirl tiene molto alla sua vita familiare e non stupisce il fatto che voglia, probabilmente, rimettere a posto le cose con Antonino.

In queste ultime ore i più attenti sui social network hanno notato un piccolo gesto di Belen Rodriguez nei confronti dell’hair stylist: Belen ha, infatti, lasciato un “mi piace” all’ultima foto Instagram di Antonino Spinalbese, un’immagine di lui in posa sul tetto di qualche palazzo.

Subito si pensa a un gesto di riconciliazione tra i due, anche perché sono settimane che Belen non interagisce con il compagno sui social, né mettendo like né tanto meno pubblicando foto o stories insieme, come era solita fare quando tutto andava bene.

Inoltre, in questi giorni, un altro gesto importante nei confronti di Antonino Spinalbese l’ha fatto Cecilia Rodriguez, amatissima sorella della soubrette.

Cechu, infatti, ha commentato un’altra foto del ragazzo, con il quale ha dimostrato di avere un ottimo rapporto. La ragazza ha scritto, tra i diecimila like, un commento che dice: “Ma quella camicia la conosco”. Commento al quale Spinalbese ha risposto con un cuore, segno che tra i due c’è ancora una grande simpatia. Sarà anche questo un gesto che testimonia una riconciliazione tra Belen e Antonino?

Chissà, anche perché non c’è stata nessuna conferma o smentita in merito da parte di nessuna delle due parti. L’unico elemento che ancora li unisce ufficialmente è la figlia Luna Marì, nata solo lo scorso luglio e che entrambi amano alla follia.

