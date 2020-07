Belen Rodriguez ha postato un sensuale scatto senza reggiseno e ha fatto il pieno di like. La showgirl è in vacanza a Ibiza.

Un’estate all’insegna della sensualità per Belen Rodriguez: la showgirl – in vacanza con i familiari, gli amici e il figlio Santiago – si trova a Ibiza, e come sempre ha condiviso con i fan qualche scatto da urlo in costume. In uno di questi la showgirl ha scritto maliziosa “ops” e si è mostrata ai fan senza la parte superiore del suo sensuale bikini.

Belen Rodriguez in bikini: lo scatto infiamma i social

Dopo la seconda rottura col marito Stefano De Martino Belen torna a infiammare i social: nei suoi scatti a Ibiza la showgirl è più bella che mai e i fan sui social non mancano di farglielo notare con lodi e apprezzamenti. Nessuna traccia del presunto fidanzato Gianmaria Antinolfi: la showgirl si è recata a Ibiza con alcuni amici e il figlio Santiago, ma dell’imprenditore con cui è stata paparazzata a Capri non vi sarebbe traccia.

Belen Rodriguez

La fine dell’amore con De Martino

Per il momento né la showgirl né Stefano De Martino hanno ammesso pubblicamente i motivi che li avrebbero spinti di nuovo a lasciarsi. La coppia era tornata insieme nella primavera del 2019 e prima della recente rottura si ipotizzava che presto avrebbero potuto avere insieme un secondo figlio. La rottura è giunta come un fulmine a ciel sereno durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus, e sulla vicenda Belen si è limitata a dire via social di “stare soffrendo” (dopo esser stata paparazzata per puro caso nello stesso locale in cui si sarebbe trovato il suo famoso ex, Andrea Iannone).

A seguire la showgirl è stata pizzicata a Capri mentre era intenta a scambiarsi baci bollenti con Gianmaria Antinolfi, ma i due non sono stati più avvistati insieme. Ci saranno novità riguardanti la vicenda? Per il momento, sui social, tutto tace.