Dopo la rottura con Elio, Belen Rodriguez potrebbe essere protagonista di un clamoroso ritorno di fiamma. Sui social alcuni indizi…

Si è sbilanciata nei giorni scorsi rispondendo a qualche utente social riguardo la sua situazione sentimentale, ma adesso i fari si sono riaccesi sulla vita privata di Belen Rodriguez. Il motivo? Dopo la rottura con Elio, pare che l’argentina possa aver avuto un ritorno di fiamma con un ex…

Belen, ritorno di fiamma con un ex?

Belen Rodriguez

A riportare la notizia, o meglio, quelli che sarebbero stati alcuni indizi a proposito di questo ritorno di fiamma, è stato Leggo.

Belen, per altro già accostata ad un altro uomo dopo Elio, ovvero l’ex di Diletta Leotta, il modello Giacomo Cavalli, pare aver dato qualche segnale di riavvicinamento ad un altro uomo. Chi? Il giocatore di basket Bruno Cerella.

Da quanto si apprende, infatti, nelle scorse ore l’argentina ha pubblicato una storia Instagram in cui compaiono delle scarpe da ginnastica rette da un braccio maschile che al polso portava un bracciale che è stato associato proprio al cestista.

Ma non solo. Ad alimentare questi rumors, ci sarebbe anche un reel pubblicato da Belen sui suoi canali social in cui si intravede lo stesso quadro appeso a casa dell’atleta.

Non sappiamo, ovviamente, se tra i due ci sia del tenero o meno. Certo è che questi “indizi” potrebbero fare pensare ad un ritorno di fiamma. I due, va detto, non hanno fatto sapere nulla in modo ufficiale.

Per saperne di più occorrerà aspettare qualche altro segnale da parte della showgirl o, magari, da parte del giocatore. Possibile che dopo Elio, l’argentina sia pronta ad andare avanti, un po’ come ha fatto capire con il suo ultimo scatto in bikini, accompagnato da un messaggio emblematico sul futuro.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’argentina: