Vestite come la famiglia Addams: Rosita e Alessandra Celentano protagoniste alla festa per il compleanno della prima. Le foto.

Tanti auguri a Rosita Celentano che nei giorni scorsi ha festeggiato il compleanno e lo ha fatto in un modo davvero speciale. Come? Con un party a tema… famiglia Addams durante il quale era presente anche Alessandra Celentano, sua cugina e maestra della scuola di Amici, anche lei travestita.

Rosita e Alessandra Celentano come la famiglia Addams

Rosita Celentano

Attraverso una serie di foto condivise su Instagram, Rosita ha fatto vedere in che modo ha festeggiato il recente compleanno. “Se è vero che ‘Chi trova un amico, trova un tesoro’, io sono felicemente straricca!”, ha scritto nella didascalia del suo post.

“Gli Amici sono la mia direzione, il mio salvagente e la mia allegria più autentica! Vi voglio bene!”, ha concluso ancora la festeggiata che ha, appunto, fatto vedere tanti scatti della serata in cui si celebrava il suo compleanno.

La donna era vestita da Mercoledì, con tanto di trecce lunghe. Presente, come detto, anche sua cugina Alessandra che, invece, ha optato per l’abito da Morticia con tanto di frangetta.

Anche gli altri presenti erano tutti vestiti a tema completando il quadro con tutti gli altri personaggi della Famiglia Addams.

Di seguito anche il post Instagram con le foto della festa a tema e i tantissimi commenti ricevuti:

La torta speciale

Come ogni festa di compleanno che si rispetti, non poteva mancare anche il dolce. In questo caso, ovviamente, anche la torta era ispirata al tema del party. Sopra la torta, probabilmente al cioccolato, vi era una candela e una rossa rossa con tanto di famosa ‘Mano’.

Inoltre era presente una pergamena con i principali personaggi della famiglia Addams. Singolare, però, che al posto del viso di Morticia e di Mercoledì siano stati applicati proprio quelli di Rosita e di Alessandra a rendere il tutto ancora più unico e speciale.