Dopo una foto di Belen Rodriguez sui social, alcuni utenti hanno raccontato di averla incontrata a Milano e…

Bella da impazzire. Non ci sono dubbi che Belen Rodriguez sia tra le donne dello spettacolo più belle e desiderate dagli italiani e non solo. L’argentina, però, è anche tanto invidiata, proprio per il suo aspetto fisico che, spesso, genera grandi polemiche. L’ultima arriva via social dove qualche utente, commentando una recente foto della donna, ha raccontato che, nella realtà, la presentatrice non sia proprio “così perfetta” come voglia apparire…

“Belen non è così nella realtà”: il commento social

Belen Rodriguez

A suscitare qualche polemica di troppo, come detto, un recente post social dell’argentina. Belen, infatti, ha condiviso un suo primo piano dove semplicemente augura il buongiorno ai suoi seguaci. Nella foto, però, per alcuni utenti sono presenti troppi filtri, come a voler nascondere le imperfezioni del viso e, quindi, dell’inevitabile tempo che passa. Anche per lei.

“Ma Belen, mettili due filtri ogni tanto”, “Ormai solo filtri per nascondere l’età. Non sei più così giovane”, ha scritto qualcuno.

A sostenere le tesi di questi personaggi social, anche un altro utente che ha affermato di aver incontrato la donna più volte a Milano: “L’ho incontrata molte volte a Milano, struccata e vestita casual. Mi dispiace che ci siano donne che non comprendano che nella realtà non è così lei. È una donna come ogni quarantenne. Con le sue rughe, la pelle non perfetta ecc. purtroppo questi social usati male creano solo danni ed insicurezze. Il tempo passa per tutti, bisogna curarsi ma accettare i piccoli e grandi cambiamenti e curare l’anima soprattutto. Li risiede la giovinezza vera”.

Al netto di questo commento, altri utenti hanno aggiunto di averla vista e incontrata e allo stesso tempo hanno spiegato che, indubbiamente, è una donna che “si distingue dalla massa” per la sua bellezza. Ma di questo, sinceramente, non c’era bisogno di prove…

Di seguito anche il post Instagram della showgirl con i vari commenti in questione e molti altri: