Incidente piccante durante il concerto a Carroponte di Sesto San Giovanni per Tananai. Pubblico sorpreso anche dalla reazione dell’artista.

The show must go on! Questo avrà pensato Tananai sul palco del suo concerto a Carroponte di Sesto San Giovanni quando, quasi come un fulmine a ciel sereno, è rimasto letteralmente… in mutande. Ebbene sì, perché dopo essersi reso conto di un buco sul proprio pantalone, l’artista ha deciso di strapparselo di più anche se, probabilmente, non si aspettava di dover davvero rimanere solo con l’intimo davanti alla folla.

Tananai, incidente sul palco: il video

Tananai

“Uno strappo… alla moda!”. Così ha deciso di ironizzare lo stesso Tananai sui social pubblicando un post con le immagini del concerto live in cui è stato protagonista a Carroponte di Sesto San Giovanni . L’artista, tra i più apprezzati degli ultimi tempi in Italia, non si è fatto problemi sul palco a proseguire nel suo show, anche se in mutande.

Il ragazzo ha deciso di continuare a cantare e ad esibirsi davanti al pubblico che è rimasto, almeno all’inizio, senza parole non capendo se il tutto fosse programmato o meno. A giudicare dall’andamento della serata, però, pare proprio di no.

Alberto Cotta Ramusino, questo il vero nome dell’artista, ha prima provato a sistemare il tutto, poi, capendo che era impossibile aggiustarsi quel poco di pantalone rimasto, ha cantato in intimo davanti a tutti come se nulla fosse.

La folla pare aver apprezzato e sui social i filmati dell’accaduto sono subito diventati virali moltiplicandosi. Diversi gli utenti che hanno voluto sottolineare la professionalità del cantante che, nonostante l’imprevisto anche imbarazzante, non ha fatto una piega e ha reagito continuando a cantare. Non solo quindi il successo come artista con i recenti brani “Abissale” e “Tango”, il ragazzo è al top anche come persona e professionista.

Di seguito anche il post Instagram del cantante che ha deciso di scherzare sull’accaduto: