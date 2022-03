Tra la conduttrice e l’attore sembra che le cose procedano sempre meglio, i due sono stati paparazzati insieme in un romantico chalet in montagna molto complici.

I fotografi di Chi li hanno beccati insieme, Belen e Stefano tra servizi fotografici e lavoro si sono concessi giorni di relax insieme in un romantico chalet in montagna. Tra baci, sguardi innamorati, coccole e carezze i due sembrano davvero innamorati anche se ancora non si vogliono sbilanciare.

Belen e Stefano complici come un tempo

Come riporta Chi: “LA RODRIGUEZ È ANDATA A COURMAYEUR PER UN SERVIZIO DI MODA E DE MARTINO L’HA SUBITO RAGGIUNTA. LÌ, LONTANO DA TUTTO, IN UNA ROMANTICA BAITA NEL CUORE DELLE MONTAGNE, SONO STATE CAREZZE, SCHERZI E RISATE. COME AI VECCHI TEMPI…”

Belen è Stefano sembrano essere di nuovo affiatati e complici anche se i due non lasciano dichiarazioni precise ai fan della coppia. Sembra che vogliano fare le cose con calma, considerando che la loro storia è sempre stata burrascosa ma d’altra parte continuano ad essere beccati insieme come due innamorati. Che sia la volta in cui tornino allo scoperto? Per adesso la coppia si gode il relax e la compagnia reciproca lontana dai figli e dalla quotidianità. Ecco le foto di Chi:

