In tanti si chiedono che fine hanno fatto i Jerù, ebbene sembra propria che i due si siano visti secondo alcune indiscrezioni, negli studi di Verissimo.

Secondo gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, Barù e Jessica si sarebbero incontrati dopo il GF Vip 6. I due si sarebbero visti negli studi di Verissimo con gli altri concorrenti, ma salvo qualche chiacchiera non ci sarebbe stato nulla di rilevante.

Le indiscrezioni su Barù e Jessica

Come riporta Blogtivvu gli esperti di gossip dichiarano: “In molti si chiedono come stia proseguendo la “storia” tra Jessica e Barù… i due dopo la finale del GF Vip non si erano più visti né sentiti fino a l’altro ieri quando in occasione della registrazione di Verissimo si sono rivisti insieme a tutti gli altri… ma niente di più. Si sono scambiati due chiacchiere e via…“

Manila Nazzaro anche ha delle riserve sull’interesse di Barù per la principessa: “Jessica è una ragazza pazzesca, avrà un futuro meraviglioso… non sono contenta che lei credesse così tanto in Barù perché io non credo all’esistenza dei Jerù perché vedevo che comunque non esisteva… c’era qualcosa di più giocato che reale. Però da parte di Jessica c’era una estrema sincerità e mi è dispiaciuto vederla giù tantissime volte. Barù è una persona molto generosa però sicuramente ha giocato su questa cosa. Un po’ per non deludere Jessica un po’ perché anche lui si divertiva…“

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG