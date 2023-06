Il film Barbie ha acceso l’attenzione di milioni di spettatori, ma com’è fatta la casa che fa da cornice alle avventure della pellicola firmata da Greta Gerwig? Scopriamolo subito!

Sapete che per realizzare la casa di Barbie per il film di Greta Gerwig, con protagonista Margot Robbie, la scenografa Sarah Greenwood ha letteralmente prosciugato le scorte mondiali del colore fluo che caratterizza il mondo della celebre bambola Mattel secondo la regista? E non è il solo “segreto” dietro la “Dreamhouse“: apriamon subito le finestre per sbirciare su un mondo nel segno del rosa con le sue curiosità da non perdere…

Dreamhouse: com’è fatta la casa di Barbie nel film con Margot Robbie

Margot Robbie e Ryan Gosling, Barbie e Ken nel film di Greta Gerwig, ci catapultano nell’universo monocromatico e spumeggiante della bambola più celebre della storia, ma sapete com’è fatta la casa che fa parte della storia?

Sembra che la scenografa della strabiliante “Dreamhouse”, Sarah Greenwood, abbia letteralmente dato fondo alle scorte internazionali della tonalità fluorescente della vernice scelta dalla regista, un rosa che non passa inosservato e che non può non farci fare un tuffo nell’iconico mondo della regina Mattel!

Alla realizzazione del set ha contribuito la decoratrice Katie Spencer, e il risultato è incredibilmente glam! La casa dei sogni di Barbie, come mostrato in anteprima da Architectural Digest, è composta da tre piani e il primo impatto visivo restituisce al pubblico una vera esplosione di atmosfere pop, le stesse in cui si sviluppano le avventure di Barbie e dei suoi fantastci amici!

La casa di Barbie non ha porte né pareti, ma il letto…

La casa di Barbie è stata realizzata seguendo fedelmente tutte le chicche della regina delle bambole Mattel, a partire, come abbiamo detto, dal rosa fluo che domina ogni angolo del suo mondo. Interni e complementi appaiono studiati in ogni particolare, compresa l’assenza di porte e pareti proprio come nel gioco amato dalle bambine di tutto il mondo.

Nelle immagini diffuse prima del lancio del film, spicca un altro elemento della Dreamhouse: il letto di Barbie a forma di… conchiglia!

Dove si trova la casa di Barbie

La casa di Barbie del film firmato dalla regista Greta Gerwig si trova… nel Regno Unito! Nonostante le ambientazioni che strizzano l’occhio a Palm Beach e a tutto ciò che è sole e America, l’iconica residenza della bambola è stata riprodotta negli studi Warner Bros di Londra.

Protagonista assoluto della scena è lo scivolo (rigorosamente rosa shocking) da cui Barbie si abbandona all’abbraccio della piscina senza fare le scale!

La casa dei sogni di Barbie non è un posto per i timidi, spiega la regista, “Non ci sono muri né porte. Le case dei sogni presumono che tu non abbia mai nulla che vorresti fosse privato: non c’è posto dove nascondersi“.

La Dreamhouse del film è ispirata al modernismo della metà del Novecento di Palm Springs, come la Kaufmann House del 1946 di Richard Neutra. “Tutto in quell’epoca era perfetto“, ha dichiarato la scenografa Greenwood spiegando di aver investito ogni sforzo per “rendere Barbie reale attraverso questo mondo irreale“.

