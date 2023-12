Problemi di salute per Barbara D’Urso che ha fatto sapere di non stare bene ma di non avere intenzione di fermare gli impegni a teatro.

Non è Covid, ha tenuto a precisarlo, ma Barbara D’Urso non sta comunque bene. La nota conduttrice, ormai lontana dal piccolo schermo da diverso tempo, ha fatto sapere su Instagram di stare male ma di non voler comunque fermare il suo tour nei teatri con l’opera ‘Taxi a Due Piazze’. Per l’ex volto di Pomeriggio 5 una febbre decisamente alta e una situazione non ottimale che l’ha costretta ad una “notte complicata”.

Barbara D’Urso non sta bene: le parole sui social

Attraverso una serie di stories su Instagram, la D’Urso ha fatto sapere ai tanti seguaci che la sostengono su Instagram di essere incappata in una influenza di stagione. Febbre alta per Carmelita che ha sottolineato come non si tratti di Covid. “Buonasera amici miei… Da chi non si ammala mai ma veramente mai…”, ha scritto nella notte la conduttrice mostrando il termometro che faceva vedere l’elevata temperatura corporea pari a 38.1.

“Ma domani sera (oggi ndr) starò ugualmente sul palco a Gallarate e dopodomani sul palco a Chiasso… Mai fermarsi”.

Dopo aver mostrato le sue condizioni, la presentatrice ha poi pubblicato una nuova storia questa mattina. Direttamente dopo il risveglio: “Notte complicata… diciamo così. Febbre scesa, no Covid ovviamente. Preso qualunque tipo di integratore e anche se la febbre dovesse salire stasera in scena a Gallarate. Mai fermarsi. Col cuoreee”.

