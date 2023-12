Curioso bacio al Grande Fratello dopo alcuni complimenti. Protagonista Greta Rossetti che non pensa solo a Mirko…

Entrata per alimentare nuove dinamiche al Grande Fratello e scatenare il triangolo con Mirko e Perla, Greta Rossetti ha fatto molto di più. Nelle ultime ore, infatti, la ragazza ha stuzzicato un altro concorrente arrivando persino a dargli un bel bacio. Nulla di compromettente ma…

Grande Fratello, il bacio tra Greta e Federico

Alfonso Signorini

Come detto, Greta Rossetti si è presa la scena al Grande Fratello. Entrata soprattutto per smuovere le acque con Mirko Brunetti e Perla Vatiero, entrambi ex Temptation Island, la ragazza si sta rendendo protagonista anche per altre ragioni.

Nelle ultime ore, la giovane neo concorrente ha fatto qualche apprezzamento particolare a Federico Massaro che, dal canto suo, si è lanciato a darle un bacio. Innocente, va detto, ma pur sempre un bacio.

Massaro si stava allenando quando, ad un certo punto, la donna ha deciso di lanciarsi in un apprezzamento che, a quanto pare, è stato gradito. “Comunque sei proprio sexy quando ti alleni”, ha detto la Rossetti. Non ricevendo chissà quale risposta, la donna ha proseguito: “Devi dire grazie, in teoria…”.

E quel grazie è poi arrivato nel modo più inatteso. Federico, infatti, le si è avvicinato e le ha dato un bacio che è parso essere sì sulla guancia ma con un pizzico di malizia. Almeno così è sembrato.

Va detto che sempre Massaro aveva da poco manifestato interesse per un’altra concorrente, Anita. Parlando con Vittorio, infatti, Federico aveva spiegato di voler conoscere la Olivieri ma di essere un po’ bloccato causa timidezza.

Staremo a vedere se le cose cambieranno…

Di seguito anche il post Instagram con quanto accaduto tra i concorrenti: