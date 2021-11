Jimmy Ghione pubblica sul suo profilo Instagram una foto a confronto di Barbara D’Urso con e senza le famose luci che le coprono le imperfezioni sul viso.

Pungente e graffiante il post che Jimmy Ghione ha pubblicato sul suo profilo Instagram in cui mette a confronto Barbara D’Urso senza e con le luci dei riflettori del suo Pomeriggio 5. Sicuramente la differenza è molto visibile ma non tutti hanno gradito questo affronto alla conduttrice.

La foto frecciata a Barbara D’Urso da parte di Jimmy Ghione infuria il web

“Quando salta la luce…” con queste parole Jimmy Ghione mette a confronto una Barbara D’Urso perfetta, truccata e raggiante con un’altra foto che ritrae la conduttrice visibilmente imperfetta e al naturale. Le due foto hanno una notevole differenza e l’ironia fa riferimento al fatto, ormai noto, delle luci di studio a Pomeriggio 5 che sono tarate apposta sulla D’Urso per eliminare tutte le imperfezioni dal suo viso. Non a tutti però è andata a genio questa frecciatina al veleno di Ghione e qualcuno ha commentato: “Barbara è bella al naturale e non rifatta, ci metterebbero la firma milioni di donne secondo me . Poi il tempo purtroppo ci punisce a tutti . P.S. anche tu sotto la doccia in palestra ormai sei un po’ penzoloso eh …” Al di là della polemica si potrebbe pensare a questo come un episodio di body shaming che non tiene conto dell’età della conduttrice e a molti non è piaciuto questo gesto dell’inviato di Striscia.