Tra Barbara D’Urso e Tommaso Zorzi sembra non correre buon sangue, e attraverso i loro show tv i due si sarebbero scagliati qualche frecciatina.

Tra Barbara D’Urso e Tommaso Zorzi potrebbe essere successo qualcosa: da settimane sembra che tra i due sia in atto una certa tensione, ma per il momento né l’influencer né la famosa conduttrice hanno svelato come starebbero realmente le cose. A tutti sono state comunque evidenti le frecciatine che Zorzi ha scagliato contro la conduttrice a Il Punto Z, e inoltre sembra che l’ex gieffino abbia evitato accuratamente di prendere parte – in qualità di ospite – agli show di Carmelita (a differenza di altri programmi tv a cui ha preso parte dopo la vittoria del GF Vip).

Barbara D’Urso e Tommaso Zorzi: lite in corso?

Al momento cosa sia accaduto realmente tra Barbara D’Urso e Tommaso Zorzi resta mistero, ma in tanti non hanno potuto fare a meno di notare alcune stranezze nel comportamento dei due volti televisivi.

Tommaso Zorzi Barbara D’Urso

Lo stesso Zorzi ha ricordato a Il Punto Z che la conduttrice abbia evitato di parlare di lui nonostante il suo ospite, Akash Kumar, lo avesse menzionato: “Quando Akash stava per fare il mio nome ha detto che lei non ne sapeva niente e non voleva che le venisse detto assolutamente niente”, ha spiegato Zorzi, e ha aggiunto: “Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista, ti stimo, non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te”. A seguire, presentando proprio Akash Kumar come ospite del suo nuovo format, Zorzi ha scagliato l’ennesima frecciatina contro la D’Urso affermando: “Doveva dire la sua verità a Domenica Live invece è venuto prima da noi”. La conduttrice replicherà?

La mancata ospitata di Zorzi nei salotti tv della conduttrice

A differenza di altri concorrenti del GF Vip, Tommaso Zorzi non è stato ospite di nessuno dei salotti tv di Barbara D’Urso dopo la sua vittoria al reality show. Lui stesso ha affermato di non averlo fatto per evitare “sovraesposizione” visto che, dopo la vittoria al reality di Signorini, è stato chiamato come opinionista all’Isola dei Famosi. In tanti non hanno potuto fare a meno di notare però che Zorzi è stato ospite di Verissimo e del Maurizio Costanzo Show dopo il GF Vip, e quindi sembra che lui abbia accuratamente evitato i salotti tv di Barbara D’Urso. Sarà vero?

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tommasozorzi/?hl=it