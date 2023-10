Barbara D’Urso ha espresso il suo dolore per la tragedia di Mestre, dove 21 persone sono morte a causa di un autobus precipitato da un cavalcavia.

Dopo aver trascorso alcune settimane a Londra per motivi di studio, Barbara D’Urso è volata a Parigi e, nelle ultime ore, ha affermato di voler prendere temporaneamente una pausa dai social per la tragedia accaduta nelle scorse ore a Mestre, dove un autobus è precipitato da un cavalcavia causando la morte di 21 persone e il ferimento di altre 15.

“Oggi non vi porto in giro con me perché le notizie dall’Italia sono devastanti. Il mio cuore è lì con voi”, ha scritto la conduttrice nelle sue stories.

Barbara D’Urso: il dolore per la tragedia di Mestre

Attraverso i social Barbara D’Urso ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza ai cittadini italiani per la tragedia di Mestre, che ha scosso in queste ore i tanti che sono stati messi a parte del dramma.

La conduttrice ha anche affermato che per rispetto verso la tragica vicenda non pubblicherà notizie sui social. Da giorni la conduttrice usa le sue stories per raccontare ai fan la sua nuova avventura straniera: dopo aver trascorso alcune settimane a Londra si è infatti recata a Parigi e in tanti, sui social, non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto. La conduttrice al momento non ha svelato quali saranno i suoi prossimi impegni tv e, dopo il suo dibattuto addio a Pomeriggio Cinque, in fanti sono impazienti di saperne di più in merito alla questione.