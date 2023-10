Carla Bruni ha esortato le sue fan a fare prevenzione e ha svelato per la prima volta di aver avuto un tumore.

La famosa modella Carla Bruni ha svelato via social di aver combattuto contro un tumore. Lei stessa ha confessato attraverso i social che sarebbe stata fortunata perché, avendolo scoperto in fretta, avrebbe potuto affrontare le cure prima d’incorrere nella diffusione di metastasi.

“4 anni fa mi é stato diagnosticato un cancro al seno. Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, seguo il solito percorso per curare questo tipo di tumore. Ma ho avuto fortuna: il mio cancro non era ancora aggressivo”, ha scritto via social.

Carla Bruni: la battaglia contro il tumore

Carla Bruni ha stupito i fan di tutto il mondo svelando per la prima volta di aver avuto un tumore da cui, fortunatamente, è riuscita a guarire. Lei stessa ha affermato che la malattia le sarebbe stata diagnosticata prima che diventasse aggressiva, e ha aggiunto: “Perché questo cancro non era aggressivo? Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo… Infatti ogni anno, alla stessa data, faccio una mammografia. Se non avessi fatto questa mammografia ogni anno, oggi non avrei più il mio seno sinistro…”.

La moglie di Nicolas Sarkozy ha dunque insistito esortando le sue fan a fare la corretta prevenzione. La sua storia ha colpito e sorpreso il pubblico social e in tanti tra fan, amici e colleghi, le hanno espresso la loro vicinanza e il loro affetto.