Barbara D’Urso ha risposto alle domande sul presunto flirt con Briatore che da settimane sta facendo molto chiacchierare.

Barbara D’Urso aveva già accennato alla voce di un flirt con Flavio Briatore durante un’intervista televisiva a Verissimo. Nonostante la sua riservatezza riguardo alla sua vita privata, aveva descritto la loro relazione come un’amicizia e si era dichiarata sempre single. Recentemente, in un’intervista con il Corriere della Sera, ha fornito ulteriori dettagli sulla loro frequentazione.

Barbara D’Urso, il flirt con Briatore?

La nota conduttrice Barbara D’Urso ha risposto al Corriere della Sera alla domanda riguardante la sua presunta relazione con Flavio Briatore. Ha dichiarato che sono usciti insieme in compagnia di altri amici, ma non ricorda se siano mai stati da soli. La conduttrice ha poi espresso la sua stima per l’imprenditore, dicendo: “L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro.”

Non è ancora chiaro quindi se tra i due ci sia realmente una storia d’amore, essendo entrambi estremamente riservati su questo aspetto della loro vita. Se così fosse, però, sarebbero una delle coppie più chiacchierate del gossip italiano a causa della loro grande popolarità. Per quanto riguarda Briatore, l’imprenditore aveva rivelato: “Una love story in corso tra me e Barbara D’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco.”

