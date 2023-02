Ricordate quando Amadeus perse le staffe a L’eredità contro il concorrente Pedro Valti? Sono passati anni, ma il video è tornato in auge.

Anni fa, quando Amadeus era al timone de L’eredità, si ritrovò in studio un concorrente molto particolare. Stiamo parlando di Pedro Valti, l’unico che è riuscito a far perdere le staffe al conduttore più pacato di mamma Rai. Il video di quel momento esilarante è tornato in auge, ma alcune frasi sono da sempre considerate “cult”.

Amadeus, quando perse le staffe contro Pedro: il video torna in auge

In una vecchia puntata de L’eredità, andata in onda nella stagione televisiva 2002/2003, Amadeus si ritrovò in studio un concorrente di nome Pedro Valti. Il conduttore perse la pazienza a causa delle risposte senza senso e del tutto fuori contesto dell’uomo, tanto che alla fine lo cacciò dallo studio. Il video, tornato in auge nell’ultimo periodo, mostra un Amadeus molto diverso rispetto a quello che oggi conduce il Festival di Sanremo. D’altronde, sono trascorsi 20 anni e l’esperienza gli ha insegnato ad affrontare meglio simili situazioni.

Tornando a quando perse le staffe con Pedro, le frasi più iconiche risuonano ancora oggi sul web. “Pedro, come si chiamava la donna robot nel famoso film di Sordi dell’80?“, domandò Amadeus. Il concorrente, con fare sfrontato, rispose: “Soreta“. Il conduttore, cercando di mantenere la calma, proseguì: “Con quale sigla è conosciuto il polivinilcloruro?“. Valti esclamò: “La cipolla“. A questo punto, Ama perse la pazienza: “Stop, stop al tempo. Allora, questo non è un villaggio turistico, quindi ti prego di rispondere in maniera serie, per chi ti è accanto e per chi segue da casa. Grazie“. L’apice venne raggiunto quando Pedro, davanti al quesito “Quale paese vicino a Ferrara ha dato i natali a Milva?“, replicò: “Passaparola“. Alla fine della fiera, il presentatore de L’eredità accompagnò all’uscita Pedro, consentendogli di tornare a casa a “mangiare pasta e fagioli“.

Ecco il video della puntata de L’eredità con lo scontro tra Amadeus e Pedro:

Perché Pedro Valti ha dato risposte senza senso?

Sul motivo per cui Pedro Valti si è comportato in questo modo a L’eredità ci sono varie teorie. Quella più quotata lo vede dare risposte senza senso per dimostrare che il programma di Amadeus era truccato. Tra i commenti al video condiviso su YouTube si legge: “Pedro prima della trasmissione aveva scoperto che questa concorrente era ammanicata con uno della produzione. Trovandosela contro in finale, ha capito che la sua vittoria era già decisa e ha preferito andarsene spu**anandoli per bene” oppure “Pedro era il campione in carica. Tutto era fuorché un imbecille o un truzzetto di periferia. Si era accorto di una combutta per far vincere l’altra concorrente, se l’è presa e ha deciso di fare quella scenetta in segno di protesta. Poi ci ha giocato sopra, sperando di farsi un po’ di visibilità”. E’ bene sottolineare che dopo L’Eredità, Valti ha partecipato a Uomini e Donne come cavaliere del trono Over.

