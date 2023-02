Adesso è una attrice tra le più affermate del settore, eppure, nel lontano 1996 Elena Sofia Ricci si può dire non fosse ancora così conosciuta e amata (anche se era reduce da una tournée di Macbeth) e iniziava la sua avventura nella famosa fiction ‘Caro Maestro’ con Marco Columbro. Ve la ricordate?

La commedia ‘Caro Maestro’ vedeva un cast davvero importante con Columbro, la Ricci, ma anche Sandra Mondaini, Franca Valeri, Francesca Reggiani, Nicola Pistoia, Pino Colizzi.

Ma sono appunto i primi due a prendersi la scena. L’uomo e la donna si trovano a condividere tantissimi momenti in una scuola elementare a Forte dei Marmi. Le loro vite, una volta essersi conosciuti, non sono state più le stesse.

Gli appassionati e nostalgici di quella bella fiction ricorderanno certamente la bella attrice ancora giovanissima e anche l’attore che, in quell’occasione, interpretava un conducente d’autobus che era riuscito ad ottenere una supplenza in una una scuola elementare di Forte dei Marmi appunto.

Come detto era il lontano 1996 quando Canale 5 decise di mandare in onda il film la cui sigla, che iniziava con un chiaro omaggio al Prisencolinesionainciusol di Celentano, viene ancora oggi ricordata con grande piacere.

La commedia raccontava storie vedere, tra scuola, famiglia e relazioni spesso difficili della vita di tutti i giorni. Anche per questo ebbe tanto successo. Nonostante alcune volte ci fosse della tristezza in determinate situazioni, Caro Maestro riusciva a raccontare tutto questo e molto altro ancora con un ottimismo e una fiducia nella vita da mandare a letto le famiglie con una certa serenità sera.

Di seguito anche una scena famosissima con “La canzone del ritorno”:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram