Federica Pellegrini ha voluto mettere in chiaro una volta per tutte le sue idee riguardo alla maternità nella sua vita e nella vita di una donna.

Sembra che l’unica cosa che interessi al pubblico riguardo alla nuova vita di Federica Pellegrini, dopo il matrimonio con Matteo Giunta e l’abbandono dell’agonismo, sia quando avrà un bambino. Dopo l’ennesima domanda sulla sua futura maternità, postata da una fan su Instagram, Federica non ha più sopportato la situazione. Per questo, ha espresso la sua frustrazione riguardo all’aspettativa che debba diventare madre.

Federica Pellegrini, la frustrazione sui social

Federica Pellegrini ha voluto chiarire una volta per tutte sui social che se non potrà avere figli, o se non vorrà, o se non arriveranno, non sarà un problema. La maternità, ripete la nuotatrice, non definisce una donna e lei non ha niente da dimostrare a nessuno in questo momento della sua vita. Indipendentemente dal fatto se diventerà madre o meno lei si sente realizzata.

All’ennesima domanda dei fan su “Quando diventi mamma?” la nuotatrice ha voluto sfogarsi su Instagram: “Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. La sto cominciando a trovare un po’ pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque.”

