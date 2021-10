Nell’anno in cui il diktat è brillare, le ballerine non si fanno trovare impreparate: Chanel le ricopre di paillettes argentate.

La stagione autunno/inverno 2021 promette di essere una passerella luminosa e brillante: ne hanno dato prova Dolce e Gabbana con i loro look spaziali e Dior con una cascata di paillettes, dettaglio che sembra essere il fil rouge di tutte le collezioni d’alta moda. Bussano infatti anche a casa Chanel questi dischetti luminosi, non solo sugli abiti ma persino sulle scarpe, e grazie a Coco le ballerine saranno un modello che ameremo profondamente. Dopo il bicolor lanciato dalle décolleté, dall’inconfondibile punta nera, la maison guidata da Virginie Viard è pronta a lanciare un altro modello che siamo certe sarà un cult.

Sì perché le nuove ballerine firmate Chanel saranno la gioia di fisici alti e bassi, perché oltre ad illuminare i nostri look, posseggono anche quel giusto slancio che fa da perfetto equilibrio tra classe e comodità.

Ballerine argentate Chanel: il nuovo modello irresistibile dell’autunno/inverno 2021

Nel bel mezzo di una giornata uggiosa, come si scorge nel video promozionale, qualunque sia la destinazione Chanel pensa ad una scarpa che sappia essere comoda e glamour: dona così un tacchetto alle ballerine, modello che da sempre divide, e le trasforma in una scarpa più femminile che mai con un tacchetto completamente ricoperto di paillettes. E non solo quello perché l’intera ballerina è tempestata di paillettes argentate, punta nera – marchio sempre distintivo per l’effetto bicolor Chanel – e pelle verniciata. In alternativa ci sono anche oro, scuro e più glam che mai.

Fonte foto: https://www.chanel.com/it/moda/p/G38182Y55560K3397/ballerine-paillettes-pelle-verniciata/

La direzione della maison è ancora una volta chiara: riproporre i suoi pezzi classici in una versione fresca e giovanile, immaginando queste ballerine indossate con una jumpsuit morbida e un look da completare rigorosamente con una grande attenzione agli accessori, dai bijoux alla cintura per un effetto time to shine.

Quanto costano le nuove ballerine Chanel e come abbinarle

Il prezzo di queste ballerine da sogno è di 990 euro, prezzo medio delle scarpe del marchio, e attualmente per chi decidesse di farsi un regalo importante sono disponibili solo in boutique. Sul sito della maison infatti è possibile ricercare la boutique della propria città più vicina.

Se decideste di fare questo investimento o di farvele regalare sappiate che non si tratterebbe delle solite scarpe da ammirare nella scarpiera ed indossare di rado: il modello infatti è molto versatile, e anche solo con un jeans o un pantalone nero possono essere fieramente indossate anche per una passeggiata nel tempo libero o per un aperitivo al volo. D’altronde, la tendenza di stagione vuole che almeno un dettaglio brilli, e potremmo cominciare proprio dalle scarpe.

Fonte foto di copertina:

https://www.chanel.com/it/moda/p/G38182Y55560K3397/ballerine-paillettes-pelle-verniciata/