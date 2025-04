Baller di Abor & Tynna, il significato della canzone della Germania all’Eurovision 2025

Qual è il significato della canzone Baller di Abor & Tynna? Il brano rappresenta la Germania all’Eurovision Song Contest 2025.

Figli d’arte (il padre è violoncellista dell’Orchestra Filarmonica di Vienna), i fratelli Abor & Tynna hanno vinto il concorso canoro indotto dalla Germania per l’Eurovision Song Contest 2025. I due artisti gareggiano con la canzone Baller: scopriamo il significato e il testo.

Baller di Abor & Tynna: il significato della canzone

Grazie alla vittoria di Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?, Abor & Tynna rappresentano la Germania all’Eurovision Song Contest 2025. I due artisti, fratelli provenienti da una famiglia di musicisti di Vienna, si esibiscono insieme dal 2016 e portano in gara una canzone intitolata Baller. Il brano racconta di una storia d’amore tormentata, la cui fine è già scritta.

“Sterne fall’n und knall’n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh’

Aber ich komm’ nie wieder, egal was du mir sagst.

(Le stelle cadono e si schiantano sul mio tetto

Fa ancora un po’ male quando ti rivedo

Ma non tornerò mai più, qualunque cosa tu mi dica)”.

La protagonista di Baller si rende conto che la relazione che sta vivendo non è sana. Non può più credere alle parole del partner perché puntualmente si ritrovano ad avere gli stessi problemi.

“Und dann wechsel’ ich Parfums und kauf’ mir ‘n neues Gewand

Ich krieg’ wieder diesen Drang, ich will den Weltuntergang

Ha, ich glaub’, das war’s, I shoot for the stars.

(E poi cambio profumo e mi compro vestiti nuovi

Sento di nuovo quello stimolo, voglio la fine del mondo

Ha, basta così direi, miro alle stelle)“.

Come reagire alla fine di una storia d’amore? Si inizia cambiando look, poi si alza un po’ l’asticella e si punta “alle stelle“. Con Baller, Abor & Tynna sperano di riportare l’Eurosivison in Germania dopo la vittoria di Nicole con Ein bißchen Frieden nel 1982 e di Lena Meyer-Landrut con Satellite nel 2010.

Ecco il video di Baller di Abor & Tynna:

Baller di Abor & Tynna: il testo della canzone

Ich baller’ Löcher in die Nacht

Sterne fall’n und knall’n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh’…

(Sparo buchi nella notte

Le stelle cadono e si schiantano sul mio tetto

Fa ancora un po’ male quando ti rivedo).

Continua per il testo integrale