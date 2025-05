“New Day Will Rise” di Yuval Raphael: il significato della canzone che rappresenta Israele all’ESC 2025

Qual è il significato di New Day Will Rise di Yuval Raphael? La canzone rappresenta Israele all’Eurovision Song Contest 2025.

Yuval Raphael, sopravvissuta al massacro del festival Nova da parte dei terroristi di Hamas, rappresenta Israele all’Eurovision Song Contest 2025. L’artista porta in gara New Day Will Rise, una canzone profonda, che trasmette un messaggio di speranza e resilienza. Scopriamo il significato e il testo.

New Day Will Rise di Yuval Raphael: il significato

Il 7 ottobre 2023, quando i terroristi di Hamas hanno ucciso 364 israeliani al festival Nova, Yuval Raphael è riuscita a salvarsi nascondendosi sotto ai corpi delle vittime. E’ rimasta lì per otto ore prima di vedere la luce. Adesso gareggia all’Eurovision Song Contest 2025 con la canzone New Day Will Rise, un brano profondo che, nonostante la tragedia vissuta, trasmette speranza e resilienza. Il significato ruota attorno alla guarigione e alla rinascita.

“New day will rise, life will go on

Everyone cries, don’t cry alone

Darkness will fade, all the pain will go by

But wе will stay, even if you say goodbye.

(Un nuovo giorno sorgerà, la vita andrà avanti

Tutti piangono, non piangere da solo

L’oscurità svanirà, tutto il dolore passerà

Ma noi resteremo, anche se dici addio)“.

New Day Will Rise, in italiano Un nuovo giorno sorgerà, non nasconde il dolore e la sofferenza che si vivono in alcuni momenti della vita, ma spinge a resistere perché il sole torna sempre a splendere.

“מים רבים לא יכבו

את האהבה ונהרות, לא ישטפוה”.

Questa strofa in ebraico, profonda come non mai, è tratta dal Cantico dei Cantici e trasmette una forza incredibile: “Le molte acque non possono spegnere l’amore, né i fiumi travolgerlo“. Yuval Raphael, intervistata dall’emittente radiofonica israeliana Kan, ha parlato così di New Day Will Rise: “Per me, questa canzone rappresenta la rinascita di cui tutti abbiamo bisogno, l’ottimismo per i giorni a venire. Parla della nostra forza, della speranza condivisa e dell’amore che ci unisce“.

Ecco il video di New Day Will Rise di Yuval Raphael:

Il testo della canzone

And even if you say goodbye, you’ll never go away

You are the rainbow in my sky, my colors in the grey

My only wish upon a star, sunshine in the day…

(E anche se dici addio, non te ne andrai mai

Sei l’arcobaleno nel mio cielo, i miei colori nel grigio

Il mio unico desiderio su una stella, il sole nel giorno…)

Continua per il testo integrale