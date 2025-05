Significato del nome Isabel: origini, caratteristiche e onomastico

Isabel sta diventando sempre più popolare in Italia: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo splendido nome!

Tra i nomi per le bambine, Isabel sta diventando una scelta sempre più popolare tra i neogenitori italiani. Questo nome, che affonda le sue radici nella storia medioevale spagnola, ha un significato profondo e interessante: scopriamo tutto quello che c’è da sapere!

Significato : Dio è perfezione

: Dio è perfezione Origine : spagnola

: spagnola Onomastico : 11 agosto

: 11 agosto Varianti: Isabella, Elisabetta (italiano); Isabelle (francese); Isabela, Ysabel (spagnolo); Isabell, Isabella (tedesco); Isobel, Isabelle (inglese)

Significato e origini del nome Isabel

Il nome Isabel ha origini ebraiche e deriva dal nome “Elisheba“, che significa “Dio è il mio giuramento” o “Dio è perfezione” . Nel Medioevo, attraverso l’influenza provenzale e iberica, Elisheba si trasformò in Elisabel e successivamente in Isabel, nome che è diventato una variante di Elisabetta. Per via del suo bellissimo significato questo nome è stato portato da numerose figure storiche, tra cui regine di Spagna, Portogallo e Francia.

Onomastico e diffusione del nome Isabel

L’onomastico di chi porta questo nome si festeggia tradizionalmente il 4 giugno in onore di Santa Isabella Maria della Passione, suora clarissa. In alternativa può essere celebrato nelle seguenti date:

8 luglio per Santa Elisabetta, regina del Portogallo

per Santa Elisabetta, regina del Portogallo 17 novembre per Santa Elisabetta d’Ungheria, principessa e benefattrice

Nonostante abbia guadagnato popolarità negli ultimi anni, In Italia, Isabel è meno comune rispetto alle varianti Isabella e Elisabetta. Secondo i dati ISTAT, nel 2022 è stato scelto da oltre 1.400 famiglie, rendendolo il nome straniero femminile più utilizzato nel paese . Il nome è particolarmente diffuso in regioni come la Puglia.

Curiosità e caratteristiche sul nome Isabel

Le persone di nome Isabel sono spesso descritte come determinate, sensibili e creative. Hanno una forte personalità e un grande senso dell’onore, mostrando generosità e premura verso gli altri . Sono anche molto intelligenti e intuitive, capaci di comprendere profondamente le persone e le situazioni. La loro creatività e sensibilità le rendono spesso appassionate di arte e cultura.

Grazie alla loro determinazione e creatività, le Isabel eccellono in professioni che richiedono impegno e sensibilità artistica. Possono trovare soddisfazione in carriere come:

Artiste: pittrici, musiciste, attrici

Scrittici o giornaliste

Educatrici o insegnanti

Il colore associato a Isabel è il rosa, simbolo di femminilità e delicatezza. La pietra portafortuna è invece il diamante, gemma che rappresenta la purezza assoluta. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è il 6, cifra simbolo di determinazione e forza di volontà.

Personaggi famosi con il nome Isabel

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Isabel: