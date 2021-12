Tra Manuel e Lulù c’è stato un sorprendente riavvicinamento negli ultimi giorni e ora è arrivato anche un bacio nel cuore della notte con tanto di dichiarazione del nuotatore.

Scoppia di nuovo la passione tra Manuel e Lulù che negli ultimi giorni sono stati sempre più vicini. Dal massaggio “spinto” che il nuotatore ha fatto alla gieffina, al tenero abbraccio, i due sono passati a un bacio appassionato nel cuore della notte. Non solo, Bortuzzo si è spinto decisamente oltre con quella che può essere definita una dichiarazione per la Selassiè.

La dichiarazione di Manuel a Lulù

“Abbiamo investito parecchio tempo per capire tante cose, è servito per capire come rispettarci a vicenda. Tante volte ho sbagliato io, invece che affrontare il problema con amore lo affrontavo con nervosismo, tante volte sarebbe bastato prenderti e abbracciarti. Non ho messo in luce tante cose belle che ci sono. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto sei ancora qua.” Queste le parole di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè, riportate da Blogtivvu.

Sembra proprio che il nuotatore si sia dichiarato e arreso ai suoi sentimenti per la principessa etiope ma a insospettire è il tempismo. In molti pensano che questa sia solo una strategia del gieffino avendo capito che la sorella è molto forte al televoto. Su questo non si può sindacare più di tanto ma per Bortuzzo sembra esserci un sentimento che va al di là della semplice amicizia.

