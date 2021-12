L’attrice Claudia Gerini dice addio alla sua cara nonna con una speciale e toccante dedica su Instagram accompagnata da una loro foto insieme.

L’attrice romana Claudia Gerini dice addio a nonna Emilia. L’anziana donna si è spenta ieri e sua nipote le ha scritto una bellissima dedica su Instagram accompagnata da una loro foto. Forte il dolore per questa perdita e il mondo del web si è stretto attorno all’attrice e alla sua famiglia.

La dedica di Claudia Gerini per la morte di sua nonna

Una foto abbracciate e sorridenti, così Claudia Gerini vuole ricordare i momenti vissuti con sua nonna e come ultimo saluto le scrive: “Sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi fa’ buon viaggio, sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri!”.

Una toccante dichiarazione d’affetto che ha commosso il web. Il legame tra le due era per l’attrice fondamentale e ora dirle addio è per lei un dolore straziante. L’attrice ha sempre sottolineato il valore della famiglia e, ha di recente espresso anche la volontà di adottare un altro figlio tra i quattro e gli otto anni. Ecco il post:

