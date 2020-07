Netflix ha annunciato che a settembre arriverà sulla piattaforma streaming la terza e ultima stagione di Baby: le anticipazioni sulla serie TV.

Tra le produzioni italiani che hanno avuto maggiore successo su Netflix c’è la serie TV Baby. Le prime due stagioni hanno conquistato un vasto pubblico in tutte le parti del mondo, anche per questo la terza e ultima stagione è attesa con impazienza. I fan non dovranno però aspettare ancora molto per poter finalmente vedere gli ultimi episodi: la celebre piattaforma streaming ha infatti annunciato che le puntate di Baby 3 saranno disponibile dal prossimo mese di settembre. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

Baby 3: le anticipazioni sulla serie TV

Baby, lo ricordiamo, è ispirata a un vero fatto di cronaca: lo scandalo delle “baby squillo” dei Parioli. In questa terza stagione la verità sul giro di prostituzione delle due protagoniste, Chiara e Ludovica, ma anche i segreti che nascondono i loro amici e gli uomini che frequentano iniziano a venire a galla.

La terza stagione si focalizza inoltre sui rapporti tra i vari ragazzi e i genitori con i primi che non riescono a confidarsi e i secondi che non riescono, o non vogliono, comprendere quello che sta accadendo. A differenze delle prime due stagioni, composte entrambe da sei episodi, la terza stagione di Baby è formata da otto diverse puntate.

Baby 3: il cast sulla serie TV

Le due protagonisti principali di Baby sono le amiche Chiara e Ludovica, interpretate rispettivamente da Benedetta Porcaroli e Alice Pagani. Prima del successo avuto con la serie TV Netflix, la prima la si era potuta vedere in Tutto può succedere e nel film Perfetti sconosciuti, la seconda aveva invece recitato in Il permesso – 48 ore fuori e Classe Z.

Nel cast di baby ci sono anche Giuseppe Maggio, Riccardo Mandolini, Brandi Pacitto, Lorenzo Zurzolo, Chabeli Sastre Gonzalez, Massimo Poggio e anche Isabella Ferrari.